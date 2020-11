In Brandenburg hat Enerparc unter anderem einen ehemaligen Militärflughafen in eine Fotovoltaikanlage umgewandelt. (ENERPARC AG)

Lemwerder. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hannig soll im nächsten Jahr neues Leben einziehen. Allerdings will die neue Eigentümerin, die LAG GmbH aus Steinfeld, weder Blumen noch Gemüse pflanzen, ernten und verkaufen. Sie verpachtet ihre Flächen an die Enerparc AG, die mithilfe einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln wird.

Enerparc mit Hauptsitz in Hamburg zählt nach eigenem Bekunden zu den größten Investoren, Erstellern und Betreibern von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen in Europa. Das Unternehmen hat seit 2009 mehr als 400 Projekte in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt realisiert. Über 1800 Megawatt gehören nach Unternehmensangaben dabei zum Eigenbestand der Enerparc Gruppe.

In Deutschland haben die Hamburger mehr als 200 Solarkraftwerke in Größenordnungen von 100 Kilowatt bis 100 Megawatt ans Netz angeschlossen. Auf dem ohne Schattenwurf gen Süden ausgerichteten 10,2 Hektar großen Areal im Lemwerderaner Ortsteil Husum plant das Unternehmen, einen zehn Megawatt starken Strompark mit erneuerbarer Energie zu errichten.

Für das technische Know-how, die Vorbereitungen und die spätere Betreuung der Anlage zeichnet die Enerparc gemeinsam mit den Mitarbeitern des Architektenbüros KLM aus Leipzig verantwortlich. Die Architekten Florian Beyer und Daniel Dechmann stellten dem Finanz- und Planungsausschuss des Gemeinderates jüngst die Ideen für das Sonnenenergie-Projekt vor.

„Die Anlage könnte 3100 Haushalte mit Strom versorgen“, avisierte Florian Beyer den Kommunalpolitikern. Aufgrund der Anlage werde die Gemeinde einen Imagegewinn erzielen, blickte der Fachmann voraus. Außerdem stärke die Errichtung des Stromparks die Wirtschaftskraft in der Region: „Wir beteiligen ortsansässige Unternehmen.“

Zum Vorgehen berichtete Beyer, dass die vorhandene Versiegelung aufgebrochen und zurückgebaut werde. An ihrer Stelle könne Neues entstehen. Enerparc sorge mit seinen Fotovoltaik-Freiflächenanlagen für mehr Vielfalt in Flora und Fauna. „Geplant sind ergänzende Pflanzungen als Sichtschutz“, blickte Beyer voraus. Und der Boden unter den Modulen werde auch nicht aufgrund abgehaltener Sonneneinstrahlung verdorren. Vielmehr könne sich die Natur unter den Schrägen ungestört entwickeln. Beyer zufolge ist die Grundfläche sogar noch für eine weitere Nutzung zugänglich. „Unter den Modulen ist Schafbeweidung möglich“, betonte der Architekt.

Mit dem Solarpark könnten die Lemwerderaner also Gewerbe ansiedeln, ohne weiteren Boden versiegeln zu müssen. Die Aufbauten für die Solarmodule würden dabei in die Landschaft eingebunden, versicherte Beyer. „Die reflexionsarmen Module erreichen eine maximale Höhe von drei Metern“, warb er um Zustimmung aus Reihen der Kommunalpolitiker.

Fotovoltaik sei nicht nur ökologisch, sondern auch die günstigste Form der Stromerzeugung, ergänzte Daniel Dechmann – ab dem kommenden Jahr sogar rund um die Uhr. Dechmann berichtete, dass Enerparc von 2021 an Großanlagen mit Speicher auf den Markt bringen wolle. Dann könne die Energie auch nachts abgerufen werden.

Bevor die von der Enerparc AG gewünschte Anlage gebaut werden kann, muss die Gemeinde einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellen und parallel ihren Flächennutzungsplan ändern. Die Kosten dafür sowie weitere Verwaltungs- und Planungskosten übernehme die Enerparc AG, versprachen die Referenten. Vor der Abstimmung stellten sich die Leipziger Experten aber noch den Fragen der Ausschussmitglieder.

Günter Naujoks (SPD) machte sich Gedanken zur Qualität des Bodens. Er vermutete, dass sich Pestizide in der Erde befinden könnten. Der Betreiber sei verpflichtet, dies zu prüfen und vorhandene Rückstände zu entsorgen, antwortete Daniel Dechmann. Da die Gewächshäuser schon lange nicht mehr genutzt würden, gehe er aber von einer relativ geringen Kontamination aus.

„Was passiert, wenn die Anlage mal nicht mehr wirtschaftlich ist?“, fragte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende, Wolf Rosenhagen. Dann werde sie auf Kosten der Enerparc AG zurückgebaut, versicherte der Leipziger Architekt.

Einen „Kümmerer“ vor Ort werde es nicht geben, erwiderte Florian Beyer Brigitta Rosenows Sorge, dass Module von Dieben entwendet werden könnten. Bislang sei es zu derartigen Diebstählen nicht gekommen, teilte der Experte der Vertreterin von Bündnis 90/Die Grünen mit. Er berichtete, dass das Gelände mittels eines Zauns gesichert und aus der Zentrale in Hamburg per Video überwacht werde.

Wenn die Überwachung in Hamburg statt in Lemwerder angesiedelt sei, würden die Steuern vermutlich auch nach Hamburg abfließen, mutmaßte Harald Schöne (FDP). „Selbstverständlich wird das Unternehmen auch in Lemwerder Gewerbesteuern zahlen“, entgegnete Daniel Dechmann. Nach dem Gewerbesteuersplitting gingen 30 Prozent an den Mutterkonzern in Hamburg. 70 Prozent der Gewerbeeinnahme verblieben aber bei der Kommune.

Die Mitglieder des Finanz- und Planungsausschusses empfahlen dem Gemeinderat einstimmig, eine Umnutzung der ehemaligen Gärtnerei Hannig zu einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage in die Wege zu leiten. Sollte das Bauleitverfahren im Januar beginnen, könnte der Solarpark Mitte 2022 fertiggestellt werden, avisierten die Leipziger Architekten.