Bürgermeisterin Regina Neuke und die stellvertretende Lemwerderaner Kita-Leiterin Aenne Ohlenbusch (Mitte) führen am Donnerstagvormittag den ersten Spatenstich für das Krippenhaus gemeinsam mit dem Bauausschussvorsitzenden Karsten Haye-Warfelmann (von links), der Sozialausschussvorsitzende Andreas Jabs und dem Architekten Marcus Knigge aus. (Barbara Wenke)

Lemwerder. Der Wind pfeift dem kleinen Grüppchen um die Ohren. Dennoch sind die Anwesenden gut gelaunt. „Dies ist ein großer Tag für Lemwerder“, sagt Karsten Haye-Warfelmann. Der Christdemokrat sitzt dem Bauausschuss des Lemwerderaner Gemeinderates vor. Was er gerade beobachtet, ist der erste Spatenstich für das Krippenhaus, das Mitte Oktober bezugsfertig sein soll.

„Wir haben am Mittwoch bei Sonnenschein angefangen, die Baustraße anzulegen“, erzählt Fabian Rahlmann von der bauausführenden Firma am späten Donnerstagvormittag. „Am Montag beginnen wir mit den Gründungsarbeiten, die – wenn das Wetter mitspielt – Ende April fertig sein werden.“ Der Untergrund scheint es derweil gut mit den Arbeitern zu meinen. „Noch haben wir kein Grundwasser gefunden“, teilt Rahlmann den Gästen des Spatenstichs mit. Der Bauleiter weiß aber, dass die Gemeinde an vielen Stellen im Ort mit Oberflächen- und Grundwasser zu kämpfen hat.

Gegründet wird das neue Krippenhaus, das drei Gruppenräume, einen Bewegungsraum sowie Schlaf-, Sanitär- und Sozialräume erhalten wird, auf einer dicken Bodenplatte. „Das war die preisgünstigste Lösung, die der Statiker uns vorgeschlagen hat“, berichtet Architekt Marcus Knigge. Dick muss die Platte sein, damit sie nicht bricht, wenn der Boden aufgrund der Wasserverhältnisse arbeitet. „Die Bewegung wird nicht im Gebäude stattfinden“, versichert Knigge. Vielmehr werde sich im Fall der Fälle die Bodenplatte als Ganzes auf einer Seite absenken. Wie ein Frühstücksbrettchen, das kippelt, so der Bauexperte. Eine Betonaufkantung werde verhindern, das Oberflächenwasser von außen ins Holz zieht. Nach Fertigstellung der Gründung wird einige Zeit kein Baufortschritt zu beobachten sein. „Ein großer Teil der Arbeiten findet anschließend beim Zimmerer in der Halle statt. In circa drei Monaten werden die Fertigteile dann aufgestellt“, blickt Architekt Marcus Knigge voraus.

Neues Personal steht bereit

Bürgermeisterin Regina Neuke und ihre Fachbereichsleiterin Jutta Zander gehen davon aus, dass die Krippengruppen Mitte Oktober einziehen können. Die Zusagen seien jetzt – unter Vorbehalt – erteilt worden. Obwohl bereits ein zeitlicher Puffer einkalkuliert wurde, könne immer noch etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommen, mahnt die Bürgermeisterin. „Hauptsache keine archäologischen Funde“, stöhnt Architekt Knigge, der sich nach eigenem Bekunden auf einer Baustelle in Lilienthal mit ständig neuen Funden konfrontiert sieht.

Sobald das Gebäude steht, kann die Betreuung starten. Das Personal ist rekrutiert. In den vergangenen Tagen hat die Gemeindeverwaltung zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt, um je zwei Erzieherinnen für die Krippe und den Kindergarten sowie eine pädagogische Betreuung für den Hort zu gewinnen. „Wir haben sehr viele Bewerber gehabt. Der Standort Lemwerder muss einen guten Ruf haben“, freut sich Regina Neuke. Fachbereichsleiterin Jutta Zander ergänzt: „Wir werden alle Stellen besetzen können.“ Das Hortteam werde bereits zu kommenden Montag aufgestockt, die vier übrigen Stellen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im August besetzt. Da die Kita Bedarf an sogenannten Springern hat, beginnen die Beschäftigungsverhältnisse bereits zweieinhalb Monate vor Gruppenstart.

Dem Bau des Krippenhauses an der Detmarstraße gegenüber der kommunalen Kindertagesstätte war eine lange Diskussion vorausgegangen. Ursprünglich hatte die Gemeinde nur die derzeit im Container beherbergten Krippengruppe unterbringen müssen. Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) hatte zugesagt, in seiner Kita „Die bunte Welle“ eine weitere Gruppe einzurichten. Weil der CVJM seine Zusage zurückzog, plante die Gemeinde neu und entschied sich für ein komplettes Haus für die Jüngsten.