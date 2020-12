So wie hier in Schönebeck könnten die Züge künftig auch in Grambke und Farge-Ost Station machen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. In Zukunft könnte die Regio-S-Bahn im Bremer Norden drei neue Haltepunkte in Grambke, Marßel und Farge-Ost bekommen (wir berichteten). Der SPD-Unterbezirksvorstand Bremen-Nord unterstützt grundsätzlich, dass die drei Haltepunkte in den Verkehrsentwicklungsplan aufgenommen wurden, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. „Wir halten nach wie vor an der Beurteilung fest, dass die drei Haltepunkte in Marßel, in Grambke und in Farge-Ost notwendig sind, so wie die Beiräte in Burglesum und in Blumenthal ebenfalls einstimmig zu diesem Votum gekommen sind", sagt Ute Reimers-Bruns, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bremen-Nord.

Sie kritisiert allerdings, dass die Planer für die Ermittlung des Bedarfs ausschließlich auf ein Verkehrsmodell setzen und nicht ganz konkret die Bürgerinnen und Bürger vor Ort befragen. Wenn gefragt werden würde, ob die Bevölkerung bei einer Haltestelle in Marßel und bei einer zweiten Haltestelle in Farge-Ost, vom Auto auf die Bahn wechseln würde, könnte ein genaueres Abbild der Realität ermittelt werden, glaubt Ute Reimers-Bruns. In diesem Fall gelte, dass das Angebot die Nachfrage bestimmt.

Gerade in Farge ändere sich die Bevölkerungsstruktur laufend. „Das gesamte Wohngebiet Farger Feld erfährt zurzeit einen Generationswechsel. Ältere Hauseigentümer verkaufen ihre Häuser an junge Familien, die ihre Arbeitsplätze nicht in der Nachbarschaft haben und sicher gern den ÖPNV nutzen würden. Das wäre für die Menschen und für die Umwelt gut", so die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, die auch Mitglied in der Deputation Mobilität, Bau und Stadtentwicklung ist.