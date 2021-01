Um flächendeckend gegen das Corona-Virus impfen zu können, steht derzeit nicht genügend Impfstoff zur Verfügung, sagt die Landtagsabgeordnete Karin Logemann (SPD). (Guido Kirchner)

Lemwerder. Um möglichst viele ältere Menschen möglichst schnell gegen das Corona-Virus zu impfen, hat die SPD Lemwerder angeregt, eine Impfmöglichkeit vor Ort zu schaffen. Bei Bürgermeisterin Regina Neuke ist der Ortsverein damit auf offene Ohren gestoßen. „Ein Impftermin wäre in der Ernst-Rodiek-Halle ohne Weiteres machbar“, sagt die Chefin der Gemeindeverwaltung.

Doch was wünschenswert ist, ist nicht gleich machbar, müssen die Sozialdemokraten lernen. „Es ist toll, dass die SPD Lemwerder Hilfs- und Unterstützungsangebote macht“, sagt die Landtagsabgeordnete Karin Logemann (SPD). Sie setze sich dafür ein, dass ein Modellversuch aus dem Kreis Cloppenburg auch in der Wesermarsch Anwendung findet, sagt die Bernerin, „weil der Landkreis Wesermarsch aufgrund seiner geografischen Lage gerade für die Randbereiche bei der Mobilität eine große Rolle spielt.“ Lemwerders SPD-Ortsvereinsvorsitzender Günter Naujoks ergänzt: „Eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Lemwerder zum Impfzentrum in Brake ist für Menschen mit Einschränkungen praktisch nicht möglich.“

In Anlehnung an den Modellversuch, in dessen Rahmen 354 von 400 Angesprochenen der Generation 80-plus einen dezentralen Impftermin in der Gemeinde Lastrup wahrnahmen, hatte der SPD-Ortsverein Lemwerder das Gespräch mit Bürgermeisterin Neuke gesucht. Diese sprach das Thema wenige Tage später bei einer Bürgermeisterrunde mit Landrat Thomas Brückmann im Braker Impfzentrum an. „Die Kreisverwaltung hat darauf hingewiesen, dass dieses ein Modellprojekt ist und diese Strategie nicht flächendeckend vom Land Niedersachsen verfolgt wird“, fasst Kreis-Pressesprecher Martin Bolte das Treffen zusammen. Trotzdem werde versucht, mithilfe des niedersächsischen Landkreistages (NLT) auf das Land einzuwirken, eine dezentrale Impfung zu ermöglichen. „Ein entsprechendes Schreiben ist am 18. Januar an Sozialministerin Carola Reimann gesandt worden.“

Günter Naujoks betont derweil, dass in der südlichsten Wesermarsch-Gemeinde nicht nur die notwendige Gebäudeinfrastruktur kurzfristig hergerichtet werden könne, sondern dass sich auch ausreichend Ehrenamtliche finden würden, die Senioren während der Impfung zu begleiten. „Vor Ort kann ein Betreuungsdienst organisiert werden, der die Senioren empfängt und datenschutzkonform durch die Stationen – die Registrierung, Beratung, Impfung und den Ruhebereich – begleitet“, sagt Naujoks. „Mit einem lokalen Fahrdienst könnten Personen, die nicht selbst fahren wollen und keine andere Unterstützung haben, zum lokalen Impfort gebracht werden.“

Impfung nicht Sache des Landkreises

Mit der Einrichtung einer lokalen Impf-Hotline in allen Kommunen der Wesermarsch sei der erste Schritt getan. Nun müsse es aber weitergehen, so der örtliche SPD-Chef. „Der Landkreis muss uns die Einrichtung des lokalen Impfortes gestatten und ein mobiles Impfteam bereitstellen“, fordert er. „Die Teams sind bereits verfügbar und mit Abschluss der Impfaktion in den Heimeinrichtungen auch verfügbar“, ist er überzeugt.

Martin Bolte sieht seine Behörde jedoch als falschen Ansprechpartner. Er bedauert, „dass der Landkreis nicht frei in der Gestaltung der Impfung ist“. Auch die Priorität, wer wann zu impfen ist, werde durch Verordnung des Bundes festgelegt. Die Kreisverwaltung gehe davon aus, dass flächendeckend in Hausarztpraxen geimpft werde, sobald ausreichend und unkompliziert zu handhabender Impfstoff vorliege.

„Dreh- und Angelpunkt ist die Nicht-Lieferung von Impfstoff“, betont auch Karin Logemann. „Wäre mehr Impfstoff vorhanden, könnten auch mehr Impfzentren errichtet werden, die die Leute schneller erreichen können.“ Die Wesermarsch wird laut Bolte voraussichtlich erst am 3. Februar eine weitere Lieferung erhalten. Mit dieser würden erneut vordringlich die Alten- und Pflegeheime versorgt. Auch der Bedarf in den Krankenhäusern sei akut. Daher sei nicht absehbar, wann einzelne dezentrale Strukturen tatsächlich mit Impfstoff versorgt werden könnten.

Parallel zu den Heimen soll ab Anfang Februar zentral im Impfzentrum geimpft werden, avisiert Bolte. Aufgrund fehlenden Impfstoffs hätte vom 14. bis zum 25. Januar nicht geimpft werden können. Am Montag dieser Woche sei eine Lieferung für die zweite Impfung in den Heimen in der Wesermarsch eingetroffen.

Zur Sache

Pilotprojekt im Kreis Cloppenburg

In einem Pilotprojekt des Landes Niedersachsen sind Mitte Januar in der Gemeinde Lastrup im Landkreis Cloppenburg Senioren der Generation 80-plus, die nicht in Heimen leben, gegen das Coronavirus geimpft worden. Um den Betroffenen lange Wege zum Impfzentrum zu ersparen, hatten Landkreis und Gemeinde in der Sportschule des Landessportbundes ein mobiles Impfzentrum eingerichtet. Rund 400 Männer und Frauen wurden vom Landkreis und der Gemeinde per Brief über die Impfmöglichkeit informiert, circa 350 Senioren nahmen das Angebot an. Das Land Niedersachsen plane vorerst keine weiteren Piloten, bedauert Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke. Zuerst solle das Cloppenburger Projekt evaluiert werden.