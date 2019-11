Der Sandhummel (Foto) und anderen seltenen Wildbienen-Arten sollen auf der Weserinsel Harriersand der Tisch gedeckt werden. (Oliver Kwetschlich)

Schwanewede. „Die Sandhummel ist in Niedersachsen vom Aussterben bedroht“, sagt Oliver Kwetschlich. Der 50-Jährige ist Experte für Wildbienen in der Kreisgruppe Osterholz beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). Umso größer ist seine Freude über einige seltene Exemplare der Hummelart, die er bei auf Harriersand und bei Aschwarden entdeckt hat. „Das ist der bisher südlichste Fund an der rechten Weserseite, sonst gibt es die Sandhummel nur noch in der Wesermarsch und an der Küste.“

Auf Harriersand hat Kwetschlich, der auch in der Hautflügler-Gruppe des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen aktiv ist, im Rahmen einer Exkursion noch eine weitere Wildbienenart entdeckt, die in Niedersachsen als stark gefährdet auf der Roten Liste steht: die Mooshummel. Gesichtet hat er beide Arten auf der Insel an einer Stelle, wo Blutweiderich blüht. Die Wildblume sei eine Lieblingsspeise für die Sand- und die Mooshummel. „Als weitere wichtige Nahrungsgrundlage brauchen sie außerdem große Flächen mit Rotklee und Vogelwicke“, erklärt der Wildbienen-Fachmann.

„Durch die intensivierte Landwirtschaft gibt es aber kaum noch blütenreiche Flächen“, beklagt Kwetschlich. Die Folge: Die Speisekammer der Wildbienen ist immer spärlicher gefüllt. Das will der Kreisstädter ändern. Zum Schutz der Wildbienen hat er ein Projekt angeschoben, das jetzt auf Harriersand umgesetzt werden soll. Die Idee dazu kam ihm bei der Exkursion auf der Weserinsel. „Ich fand die landwirtschaftlichen Flächen auf Harriersand sehr blütenarm und dachte mir: Da könnte man mehr für seltene Wildbienen machen.“

Seine Idee: eine Fläche mit einer Wildblumen-Mischung anlegen, auf die Moos- und Sandhummel sowie andere seltene Arten fliegen. Kwetschlich nahm nach eigenen Worten Kontakt zu Dörte Gedat auf, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Schwanewede. Die hat mit Udo Wichmann vom gleichnamigen Biolandhof auf Harriersand einen Landwirt für die Idee begeistern können. „Er stellt für das Projekt eine etwa 800 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung“, hat Dörte Gedat jetzt bei der Vorstellung des Projektes im Schwaneweder Umweltauschuss berichtet.

Udo Wichmann bewirtschaftet auf der Weserinsel Domänenflächen, die er vom Land Niedersachsen gepachtet hat. Auf 61 Hektar Grünland baut der Landwirt, der seit 2008 biologisch wirtschaftet, Futter für sein Milchvieh an. Die Fläche, die er für das Wildbienen-Projekt zur Verfügung stellt, liegt seit der Umstellung brach. „Es wurde damals vereinbart, dass sie aus der Nutzung genommen wird.“ Wichmann stellt seine Fläche für die Wildbienen bereit, ihm geht es dabei nach eigenen Worten aber auch um den Kiebitz, der im Rahmen des Naturschutzprojektes „Wiesenzeiten“ auf Harriersand wieder stärker heimisch werden soll. Auf Nachbarflächen von Wichmanns Land brütet der Wiesenvogel schon. Der Kiebitz habe gerne freie Sicht, weiß der Landwirt. „Hohen Bewuchs mag er nicht.“ Die geplante Bienenweide auf seinem Land verhindere, dass dort Buschwerk aufwachse.

Der Fachausschuss unterstützt das Wildbienen-Projekt. Die Gemeinde soll das notwendige Saatgut zur Verfügung stellen, stimmten die Mitglieder einem Antrag der Grünen zu. Kosten: 200 bis 300 Euro. Eine spezielle Wildblumen-Mischung ist laut Gedat erforderlich. Wiesenflockenblume, Wiesenpippau, Weiße Taubennessel, Wiesenplatterbse, Sumpfhornklee, Blutweiderich, Sumpfziest, Rotklee sowie Vogel- und Zaunwicke sollen ab April auf der Fläche auf Harriersand ausgesät werden.

Auf sie sollen nicht nur Moos- und Sandhummel fliegen, Zaunwicken-Sandbiene, Langhornbiene und Deichhummel sollen damit ebenfalls angelockt werden. Auch sie gehören laut Kwetschlich zu den Arten, die früher im Landkreis Osterholz verbreitet waren, inzwischen aber nur noch selten oder gar nicht mehr vor Ort anzutreffen sind. Vor mehr als 100 Jahren sei etwa die Deichhummel in Freißenbüttel, Hambergen, Holthorst und Wollah noch heimisch gewesen, hat Kwetschlich in einem Buch von 1913 über die Bienenfauna in Bremen und umzu gelesen. Heute gelte sie in Niedersachsen als stark gefährdet. Tatsächlich sei die Deichhummel inzwischen noch seltener anzutreffen als die Sandhummel, die vom Aussterben bedroht ist. „Eigentlich müsste die Deichhummel in der Roten Liste höhergestuft werden“, meint der Kreisstädter.

„In diesem Jahr konnte die Deichhummel an der Drepte in der Wesermarsch nachgewiesen werden.“ Die vom Aussterben bedrohte Langhornbiene wurde nach seinen Worten 2019 an der Landesgrenze in Neuenkirchen in der Nähe des ehemaligen Bunkers Valentin gesichtet. Nahrung finde die Langhornbiene hier vor allem auf dem Deich. „Da gibt es Flächen, wo Waldplatterbse, Rotklee und Vogelwicke blühen.“

Zu den seltenen Wildbienenarten gehört die Zaunwicken-Sandbiene. „Auf der Roten Liste wird sie mit G geführt. Das bedeutet, eine Gefährdung ist anzunehmen“, erklärt der Wildbienen-Experte. Im Landkreis Osterholz sei die Art bislang nur in Oldenbüttel gesichtet worden. „Es gibt einen begründeten Verdacht, dass sie außerdem in Brundorf vorkommt. Auf einem Blühstreifen, den der BUND vor einigen Jahren an einem Ackerrand anlegte und wo die Zaunwicke blüht, habe ich Männchen beobachtet, die große Ähnlichkeit mit der Zaunwicken-Sandbiene hatten.“

Die 800 Quadratmeter auf Harriersand für Mooshummel und Co. sind für Oliver Kwetschlich ein Anfang. „Wir brauchen aber noch mehr, auch größere Flächen“, meint der Wildbienenschützer. Ein Erfolg des Projektes, so hofft die Grüne Dörte Gedat, könnte weitere Landwirte motivieren, Flächen für Wildbienen zur Verfügung zu stellen.