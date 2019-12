Die Sporthalle beim Burgwall-Stadion in Blumenthal: Erst hatten Ingenieure befürchtet, das Dach des Gebäudes könnte bei Schneefall einstürzen, dann gab es Entwarnung. (Christian Kosak)

Seit es mehrmals vorgekommen ist, dass andernorts Hallendächer bei Schneefall eingestürzt sind, geht das Sportamt lieber auf Nummer sicher: In der vergangenen Woche informierte es Peter Moussalli darüber, dass die Statik der Turnhalle beim Burgwall-Stadion möglicherweise einen Fehler enthält – und sie deshalb vorsorglich gesperrt werden muss, wenn es denn stark schneien sollte. Der Chef des Blumenthaler Sportvereins gab die Nachricht an die Vereinsmitglieder weiter. In dieser Woche hatte er eine neue für sie: Kommando zurück, alles ist gut.

Erst Warnung, dann Entwarnung

Wie es sein kann, dass kurz hintereinander erst gewarnt, dann entwarnt wird, erklärt nicht das Sportamt, sondern Immobilien Bremen. Nach Angaben von Peter Schulz, Sprecher der städtischen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, sollte ein Ingenieurbüro klären, ob die Dachkonstruktion der Sporthalle eine Deckenstrahlheizung aushält. Die Prüfer machten mehr als das. Sie stellten die Belastung mehrerer Elemente infrage: Einige Dachteile, die sogenannten Deckenbinder, könnten im Fall von Schneelasten eventuell nicht stark genug sein. Die Ingenieure empfahlen, die Halle so lange zu sperren, bis Gewissheit besteht.

Immobilien Bremen informierte das Sportamt – und das Sportamt den Verein. Am Dienstag, 3. Dezember, bekam Moussalli das Schreiben der Behörde. Von einer Einsturzgefahr ist darin die Rede. Und davon, dass bei Schneefall die Profilzylinder der Schlösser an den Eingangstüren ausgetauscht werden, damit wirklich niemand die Sporthalle benutzt. Der Vereinsvorsitzende sagt, dass er gut findet, wie entschlossen die Behörde auftrat. Auch wenn er sich in den nächsten Wochen keinen Schnee in Bremen vorstellen konnte und einen Ausfall der Halle nicht vorstellen wollte. Schon jetzt, sagt er, gibt es ein Hauen und Stechen um Hallenzeiten.

Traglast des Daches gründlich überprüft

Deshalb war er erleichtert, als er eine Woche später noch einmal Post vom Amt bekam und die Sperrung für den Schneefall aufgehoben wurden. Schulz von Immobilien Bremen sagt, dass Statiker die Traglast des Daches noch einmal von Grund auf überprüft haben. Sie räumten alle Eventualitäten aus. Ihnen zufolge ist die Dachkonstruktion der fast 45 Jahre alten Turnhalle so, wie sie sein muss, um einer Schneelast, auch einer starken, standzuhalten. Laut Schulz wird jetzt geprüft, wie es um ihre Tragfähigkeit bestellt ist, wenn noch eine Deckenstrahlheizung dazukommt. Ob und wann die eingebaut werden kann, ist deshalb noch offen.

Vereinsvorsitzender Moussalli hofft, dass die Strahler kommen, und zwar bald. Nach seinen Worten ist es in der Turnhalle kälter als in anderen Turnhallen – und das Gebäude unterm Strich eigentlich ein Sanierungsfall. Wie so viele Sporthallen in Bremen.