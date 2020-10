Vom Auszubildenden zum Geschäftsführer: Seit 2018 leitet Heiko Weers die Geschicke des Unternehmens. (CARMEN JASPERSEN)

Burglesum. Wenn ein Haus absackt oder von vornherein feststeht, dass der Untergrund den geplanten Neubau nicht trägt, ist die Expertise von Fachleuten gefragt. Doch viele Firmen, die im sogenannten Spezialtiefbau tätig sind, gibt es nicht. Einer von wenigen Betrieben, der sich auf solche Arbeiten spezialisiert hat, ist die Nolte Grundbau GmbH, die Aufträge weit über Bremen und die Region hinaus ausführt.

Auch in der Hansestadt gibt es etliche Bauwerke, an denen das Burglesumer Unternehmen beteiligt war. Für die ehemalige Firmenzentrale der Beluga-Reederei auf dem Teerhof etwa sorgten Firmengründer August Nolte und sein Team für eine trockene Baugrube. „Auf der einen Seite die große Weser, auf der anderen die kleine Weser. Trotzdem sollten die Arbeiten im Trockenen durchgeführt werden“, erinnert Nolte sich. Eine Herausforderung, die sich damals kaum jemand zugetraut habe.

Doch Nolte nahm sich der Aufgabe an und plante, wie viele Brunnen man brauchen würde, um die Baugrube trocken zu bekommen. „Mehrere Sachverständige kamen zu dem Ergebnis, dass meine Brunnen nicht ausreichen würden. Daraufhin habe ich nachgewiesen, dass man mit den Brunnen das Wasser wegbekommt, und so war es dann auch“, erzählt der Bauingenieur. Das Unternehmen kümmert sich nicht nur um trockene Baugruben, sondern hebt auch abgesackte Gebäude wieder an. „Hier in Bremen-Nord haben wir ein Salzgebirge. Dadurch haben sich natürliche Kavernen gebildet, die immer dünner geworden und irgendwann zusammengebrochen sind“, sagt Nolte. Auf diese Weise sei ein Trichter entstanden, der sich im Laufe der Jahrtausende mit Pflanzen gefüllt habe. Der Trichter sei nun nicht mehr zu sehen und wurde irgendwann bebaut. Durch sogenannte Erdfälle sacken die Gebäude, die auf solchen Flächen errichtet wurden, ab, erläutert der Experte.

Haus um 22 Zentimeter angehoben

„Wir hatten einen Fall, in dem ein Haus um 40 Zentimeter abgesackt ist. Dieses Haus haben wir wieder angehoben. Dazu haben wir Pfähle, die wir selbst entwickelt haben, unter das Fundament gestellt und gegen die Totlast des Gebäudes ins Erdreich gedrückt. Der längste Pfahl war 24 Meter lang“, erinnert er sich. Stück für Stück sei das Haus mithilfe von hydraulischen Pressen um insgesamt 22 Zentimeter angehoben worden. Später ist das Gebäude nach den Worten von August Nolte geteilt worden, um den Fußboden wieder zu begradigen. Bis all diese Arbeiten abgeschlossen waren, habe es vier Wochen gedauert.

Hauptsächlich ist das Unternehmen heute aber in der Pfahlgründung tätig. „Dabei gründen wir so, dass das Haus gebaut werden kann“, erzählt Geschäftsführer Heiko Weers. Das Gebäude entsteht dabei auf Pfählen, weil der Untergrund das Gewicht des Hauses gar nicht tragen könnte. „Das kommt in Bremen sehr häufig vor“, so Weers.

Hervorgegangen ist die Nolte Grundbau aus einem Betrieb, den August Nolte im August 1974 in Findorff gegründet hat. „Zuvor habe ich bei einer Firma gearbeitet, die das Zeitliche gesegnet hat“, erzählt Nolte. „Ich kannte die Auftraggeber und habe ihnen einen Brief geschrieben, in dem ich ihnen mitgeteilt habe, dass ich mich selbstständig gemacht habe.“ So kam er an erste Aufträge, vorrangig zum Absenken des Grundwassers, etwa für den Bau des Lesum-Sperrwerks und des Elbe-Seitenkanals.

1984 zog das Unternehmen in den Bremer Norden, wo es bis heute seinen Sitz hat. Auch wenn sich der Firmengründer mittlerweile aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Leitung an Heiko Weers übergeben hat, hat der 84-Jährige noch immer ein Büro in dem Firmenkomplex, in dem er nach wie vor täglich aufschlägt.

Alles in allem arbeiten heute knapp 20 Mitarbeiter für das Unternehmen, die nicht nur in Bremen und Umgebung im Einsatz sind. Der Wirkungskreis der Nolte Grundbau GmbH erstreckt sich bis nach Hamburg, an die niederländische Grenze, nach Dortmund und nach Magdeburg. Dass das Unternehmen in einem so großen Gebiet tätig ist, liegt daran, dass es kaum Firmen gibt, die Arbeiten im Spezialtiefbau ausführen. „Hier in Bremen und umzu gibt es kein weiteres Unternehmen, das im Spezialtiefbau tätig ist“, sagt Weers. „Es waren mal fünf Firmen, zwei sind pleitegegangen und die anderen habe ich aufgekauft“, fügt Nolte hinzu.

Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, bildet die Nolte Grundbau GmbH regelmäßig aus. „Wir bilden aus, um Nachwuchs in der Firma zu haben“, sagt Nolte. „Zuletzt in diesem Sommer hat ein Lehrling seinen Abschluss gemacht und arbeitet nun bei uns“, berichtet Weers. Dass Lehrlinge im Anschluss übernommen werden, sei kein Einzelfall. Fast 70 Prozent der Mitarbeiter hätten auch ihre Ausbildung in dem Betrieb absolviert. Auch in diesem Jahr hätte das Unternehmen gerne wieder einen Auszubildenden eingestellt, doch bisher hat Heiko Weers keinen gefunden. „Aber wir sind da dran, noch einen zu bekommen“, sagt er.

Selbst auszubilden ist für den Geschäftsführer aber auch aus einem anderen Grund wichtig. „Von außen Leute zu finden, die diesen speziellen Beruf so ausführen können, ist praktisch nicht möglich“, erzählt Weers. „Auf dem Arbeitsmarkt gibt es keine Spezialtiefbauer.“ Wer sich in diesem Bereich auskenne, sei an andere Firmen gebunden, die ihren Sitz weit entfernt haben.

„Wir haben uns in den letzten Jahren drei Leute hinzugeholt, die wir selbst ausgebildet haben“, so Weers. Doch bis die branchenfremden Mitarbeiter den Wissensstand eines Spezialtiefbauers hatten, habe es mehrere Jahre gedauert.