Vor vier Jahren gingen Schneewittchen und die sieben Zwerge beim Drachenbootrennen im Rahmen des Berner Ollenfestes an den Start. (Hannelore Johannesdotter)

Umkämpfte Drachenbootrennen, spannende Kanupolo-Partien und spaßige Shownummern werden am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. Juni, auf der Ollen in Berne zu beobachten sein, das versprechen zumindest die Organisatoren im Vorfeld. Die aus zwölf örtlichen Vereinen bestehende Berner Ollenfestgemeinschaft (BOG) lädt damit zu ihrem elften Ollenfest rund um das Bootshaus der Kanupolo-Abteilung an der Ollenbrücke ein.

Zwölf Teams swerden am kommenden Sonnabend zwischen 13 und 17.30 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10.30 und 17.30 Uhr ihr Glück in den langen Paddelbooten versuchen. Die Aktiven müssen ihre Paddel möglichst synchron und kräftig ins Wasser stechen, damit die von den „Underwater Dragons“ gestellten Steuerleute die Boote auf Kurs halten können.

Angemeldet sind folgende Teams: "STTV-Kraftboot", "Die Johanniter", "Pudelz’06", "DG Harmenhausen", "Landjugend Stedingen", "Sturmvogel Berne", "Dorf Hiddigwarden", "DLRG Stedinger Land", "Freundeskreis Ollener Moor", "Ollen Submarine", "Feuerwehr Berne" und "Die Fußballer & Freundeskreis". Am Sonntagmittag treten darüber hinaus die Jungen und Mädchen zwei vierte Klassen der Comeniusschule zu einem Schüler-Drachenbootrennen gegeneinander an. Acht Teams treten am Sonnabendabend noch einmal an. Von 17.30 bis 21 Uhr messen sie sich im Tauziehen im Drachenboot.

Am Ende werden die Veranstalter nicht nur die sportlichen Sieger, sondern auch die fantasievollste Kostümierung prämieren. Während bei den Wettbewerben in den Drachenbooten der Spaß im Vordergrund steht, geht es für die Kanupolospieler am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 15.30 Uhr um sportliche Meriten.

Im Rahmen des Ollenfestes wird der zwölfte Siegfried-Lücken-Gedächtnis-Cup ausgespielt. Die Teilnehmer reisen eigens aus Hannover, Osnabrück, Kiel, Berlin, Essen, Bergheim/Liblar, Duisburg, Wetter und Göttingen an. Der Gastgeber, der TuS Warfleth, ist ebenfalls mit dabei. Ferner wird der dritte Deutsche Jugendpokal ausgspielt. An den Start gehen Titelverteidiger KSV Havelbrüder Berlin, der Wuppertaler KC, der 1. MKC Duisburg, KC Wetter, Rothe Mühle Essen und die Mannschaft des TuS Warfleth, die am vergangenen Wochenende in Quakenbrück norddeutscher Meister geworden ist.

Das Showprogramm an Land sieht für Sonnabend zwischen 14.45 und 21.30 Uhr Luftringnummern, Akrobatik am Vertikaltuch, Hip Hop sowie einen Auftritt der Showturngruppe des Stedinger Turnvereins vor. Gegen 16 Uhr tritt der Chor Courage auf. Und für 22.30 Uhr, wenn es dunkel zu werden beginnt, organisiert die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Stedinger Land ein Fackelschwimmen. Anwohner der Ollen und Interessierte, die ein kleines Boot oder Kanu besitzen, sind eingeladen, sich am Bootskorso mit geschmückten und beleuchteten Booten zu beteiligen. Speziell für den Nachwuchs werden Kinderschminken, Armbänder basteln, eine Hüpfburg und ein Spieledom angeboten. Zudem wird es hinter den Kanupolo-Spielfeldern Wasserspiele für Kinder geben.