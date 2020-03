Gemeindemitglieder und Flüchtlinge spielen ein Gesellschaftsspiel. In dieser lockeren Atmosphäre lernen sie leichter die deutsche Sprache. (JASPERSEN)

Lesum. „Kennst du das ABC?“, „Elfer raus“, Memory und andere Spiele liegen auf dem Tisch bereit. Pastorin Anja Bär hat an diesem Nachmittag noch ein neues Spiel mit – Dixit, ein Kartenspiel. Zu Bildern sind Sprichwörter zu finden. Schnell hat sich eine kleine Gruppe zusammengetan. In einem Raum in der Auferstehungskirche an der Hindenburgstraße sitzen Gemeindemitglieder und Flüchtlinge gemeinsam am Tisch und spielen.

Seit Oktober bietet die evangelisch-freikirchliche Gemeinde ein Sprach- und Spielcafé für Flüchtlinge an, die in der Gemeinde aufgenommen wurden. Im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch können die Geflüchteten vor allem aus dem Iran und Afghanistan hier die deutsche Sprache lernen. „Wir haben gemerkt, dass die Flüchtlinge sich mit dem Sprechen der deutschen Sprache schwer tun“, sagt Ideengeberin Lisel Onken. Die Leuchtenburgerin und einige andere Gemeindemitglieder geben Neuankömmlingen ehrenamtlich Hilfe beim Deutschlernen. Dabei haben sie festgestellt: „Deutschunterricht allein reicht nicht. Es braucht mehr, damit aus einer fremden eine vertraute Sprache wird.“

So entstand in einem Hauskreis der Gemeinde die Idee für das Spiel- und Sprachcafé. Hier haben die Flüchtlinge Gelegenheit, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen und so die für sie neue Sprache im Alltag zu erlernen. „Wir möchten die Geflüchteten bei ihrer Integration in die Kultur- und Arbeitswelt in Deutschland unterstützen, besonders durch das Lernen der deutschen Sprache“, sagt Lisel Onken.

Im Spiel- und Sprachcafé geschieht das auf lockere Art, bei Kaffee, Tee und von Gemeindemitgliedern selbst gebackenem Kuchen. „Wir wollen hier keine Lernatmosphäre“, sagt Pastorin Anja Bär. „Manche kommen auch hierher und wollen nur zuschauen oder mit anderen reden“, erzählt Hannelore Bordmann.

Meaza Seghid hat sich unter die Dixit-Spieler gemischt. „Ich spiele gerne Karten“, erzählt die 32-Jährige. „Im Sprach- und Spielcafé unterhalten wir uns auch viel über das Leben und Arbeiten in Deutschland.“ Vor der Diktatur in ihrem Heimatland Eritrea sei sie vor drei Jahren nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen arbeitet die ausgebildete Krankenschwester in Friedehorst, wo sie schwerbehinderte Kinder pflegt.

Kontakte erleichtern das Lernen

Neben den Kartenspielern lässt sich Jamal Rahimi aus Afghanistan von Silvia Haesken erklären, wie er auf Deutsch jemandem den Weg weisen kann. „Sie gehen weiter geradeaus“, spricht Haesken langsam vor. Der 47-Jährige wiederholt die Worte und schreibt sie dann auf Persisch auf ein Blatt Papier. „Die Flüchtlinge hier haben ein großes Interesse, die deutsche Sprache zu lernen“, stellt Silvia Haesken fest.

Auch Jamal Rahimi. „Ich möchte Deutsch sprechen lernen. Das geht am besten, wenn ich mit Deutschen in Kontakt komme“, sagt der gelernte Maler, der seit Oktober 2019 in Deutschland lebt, in seiner Muttersprache. Niuscha Farhadi übersetzt für ihn. Die junge Frau ist mit ihren Eltern und zwei Brüdern aus dem Iran geflohen. „Als Christen hatten wir dort Probleme“, erzählt die 23-Jährige. Seit Mai 2019 lebt die Familie in Deutschland. In das Spiel- und Sprachcafé kommt sie öfter. „Die Menschen hier sind sehr nett und ich kann beim Spielen Deutsch lernen. Und wenn man mal ein Problem hat, kann man auch darüber sprechen“, sagt sie.

„Wir sind hier wie eine große Familie“, meint Marziyeh Akbarpur. Ihre richtige Familie lebt im Iran, sie selbst seit zwei Jahren in Deutschland. Im Spiel- und Sprachcafé wird die 38-Jährige von allen nur bei ihrem Spitznamen Niloofar genannt. „Das heißt übersetzt Lotusblume“, erzählt die gelernte Designerin. Für die Kirchengemeinde in Lesum, die sie als Flüchtling aufnahm, hat sie – kreativ wie sie ist – den Jugendraum farblich verschönert. Wann immer sie neben ihrem Integrationskurs Zeit hat, kommt sie ins Spiel- und Sprachcafé. „Wenn ich die deutsche Sprache lernen will, muss ich in Kontakt mit den Menschen kommen, die hier leben“, sagt Marziyeh Akbarpur.

Das Spiel- und Sprachcafé in der Auferstehungskirche Lesum ist jeweils montags von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, jeder ist willkommen.