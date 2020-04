Nach getaner Arbeit blickt eine Teilnehmerin stolz auf ihren gesponnenen Gegenstand. (Christian Kosak)

Ein leises Rattern erfüllt den Raum. Sechs Frauen sitzen in ihre Arbeit vertieft auf den Stühlen. In den Händen halten sie Schafwolle, mit den Füßen treten sie Pedale. Damit treiben sie Schwungräder an. Die wiederum setzen Spulen in Bewegung, die schnurren und surren. Im Küsterhaus hat sich an diesem Abend ein Spinnkurs versammelt.

„Das Ganze ist unwahrscheinlich entspannend“, sagt eine Teilnehmerin. Und wenn, nach einiger Übung, alles buchstäblich „wie am Schnürchen läuft“, stelle sich auch bald eine entspannte Atmosphäre ein. Ein bis zwei Mal im Jahr bieten Kirsten Dost und Ilka Dilba vom Spinnkreis des Heimatvereins Schwanewede Kurse im Küsterhaus an. „Zunächst lernt man das Spinnrad kennen, am Anfang steht nur das Treten: Man muss so arbeiten, dass sich die Spule regelmäßig dreht“, sagt Ilka Dilba. Bis die Teilnehmerinnen den Bogen raushaben, kann das schon ein Weilchen dauern. Die anfangs lockere gewaschene, gekämmte und meist noch gefärbte Schafwolle wird mithilfe des Spinnrads zu einem festen, zusammenhängenden Faden verdreht. Später lernen die Teilnehmerinnen, mit einer zweiten Spule zu arbeiten und zwei Fäden zusammenzubringen.

Wer das Handwerk des Spinnens beherrscht, kann auch im Spinnkreis mitmachen. Dort sind derzeit 15 Frauen aktiv. Sie treffen sich alle 14 Tage montags um 19.30 Uhr im Küsterhaus am Damm in Schwanewede. Manche bringen sogar ihr eigenes Spinnrad mit, die Gruppe stellt aber auch Räder zur Verfügung.

Der Spinnkreis, 1999 gegründet, repräsentiert den Heimatverein Schwanewede bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen. Die Frauen sitzen zum Beispiel beim Mühlenfest und Bauernmarkt in Aschwarden, beim Schmiedefest in Beckedorf und bei den Handwerkertagen in Hambergen-Ströhe an ihren schnurrenden Spinnrädern und fügen sich mit ihrer Handarbeit in alte Traditionen ein, die auf solchen Festen im Mittelpunkt stehen. „Männer waren in unserer Gruppe noch nie dabei“, sagt Kirsten Dost. Das Handwerk des Spinnens, das im zwölften Jahrhundert aus dem Orient nach Europa kam, sei nach wie vor fast ausschließlich Frauensache.

Wenn zwei Fäden in verschiedenen Farben miteinander verdreht sind und daraus Tücher, Schals, Pullover oder Socken entstehen, halten die spinnenden Frauen aus Schwanewede etwas Schönes und Praktisches in Händen: selbst Hergestelltes von hohem persönlichem Wert. Denn jeder Faden ging durch die eigenen Hände.

Nähere Informationen über den Spinnkurs und den Spinnkreis gibt es bei Kirsten Dost unter Telefon 042 09 / 689 71 oder unter E-Mail spinnkreis@heimatverein.de.