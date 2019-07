Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke. (Stefan Sauer/DPA)

Schwanewede/Uthlede. Eine unangenehme Überraschung erlebten einige Autofahrer, die Anfang der Woche zwischen Uthlede und Meyenburg auf der L 134 unterwegs waren. Eine Leserin aus Uthlede beschreibt, was sie erlebt hat. In ihrem Kleinwagen sei sie am Dienstag in Richtung Meyenburg gefahren. „Schon am Ortsausgang von Uthlede sei die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert worden. „Normalerweise kann man bis Meyenburg zwischen 50 und 100 Stundenkilometer fahren.“

Wenig später kannte sie die Ursache: „Auf die Straße war offenbar gerade Rollsplitt aufgetragen worden. Obwohl ich maximal zehn Stundenkilometer gefahren bin, wurde der Splitt von den Reifen regelrecht weggesprengt. Zudem quoll am Straßenrand der Asphalt hoch. Der sah flüssig aus.“, sagt die 53-Jährige.

Es sei nicht möglich gewesen, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen da auch diese frisch asphaltiert und mit Rollsplitt abgestreut war. Entgegenkommende Autos hätten ihr den Splitt sogar gegen den Wagen geschleudert. „In der Ferne habe ich den Bauwagen gesehen. Die waren noch am Arbeiten“, erzählt die Uthlederin und ergänzt: „Ich habe dann lieber gedreht und bin wieder zurückgefahren. Dabei habe ich einen Motorradfahrer gesehen, der auch sofort umgekehrt ist.“

An ihren Autoreifen habe sie später Bitumenreste entdeckt. „Zum Glück aber keine Lackschäden.“ Gemeinsam mit ihrem Mann hat die 53-Jährige dennoch beschlossen, bei unserer Zeitung auf die Gefahren hinzuweisen und fragt, warum eine solche Baumaßnahme bei Hitze und laufendem Verkehr veranlasst wurde.

Boris Hirschhausen, Bauleiter der Firma „Rolasphalt“ aus Thedinghausen kennt diese Fragen und betont, dass die Sanierung trotz der Hitze problemlos sei. Die knapp zweieinhalb Kilometer lange Strecke habe ausgebessert werden müssen, „da hier der alte Rollsplitt abgefahren war und das alte Bitumen an die Oberfläche gestiegen ist“. Diese sogenannte „Überfettung“ einer Straße sei an ihrer glänzenden Oberfäche zu erkennen.

Im Auftrag der Straßenmeisterei Hagen habe seine Firma die Strecke daher mit einer neuen Bitumenschicht versehen und mit grobkörnigerem Splitt abgestreut. So werde auch das alte Bitumen abgedeckt. „Die Straße ist danach sofort befahrbar“, betont der Bauleiter. Es sei aber wichtig, dass eine frisch sanierte Straße tatsächlich nur mit 30 Stundenkilometer befahren werde.

Leider sei dies auf der L134 nicht der Fall. Er habe etliche Fahrer beobachtet, die weit schneller gefahren seien und offensichtlich nicht wüssten, „dass lose Rollkörner zu kleinen Torpedos werden können“. Vor allem für Motorradfahrer sei es wichtig, sich an das Tempolimit zu halten, solange der Splitt noch locker ist, betont der Bauleiter, der selbst gern Motorrad fährt.

Nach einigen Beschwerden seitens der Autofahrer habe er noch am selben Abend gegen 21 Uhr den Zustand der Straße kontrolliert und sei morgens mit der Straßenmeisterei Hagen vor Ort gewesen. Hirschhausen: „Die Straße ist top. Das Problem ist: Die Leute fahren zu schnell.“ Anstatt auf der frisch sanierten Straße zu rasen oder einen zeitraubenden Umweg in Kauf zu nehmen, müsse es doch möglich sein, sich einige Tage an das Tempolimit zu halten.