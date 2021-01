Die meisten Räume des Gymnasiums sind derzeit leer. Aktuell werden alle Schüler ausschließlich online unterrichtet. (Christian Kosak)

Lesum. Rund ein Jahr nachdem der Elternverein „Nebelthau Gymnasium“ die Trägerschaft für die gleichnamige Privatschule in Lesum übernommen hat, zieht der Vereinsvorstand eine positive Bilanz. Auch unter den zusätzlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sei es der Schule gelungen, verlässlich Unterricht zu gewährleisten. Darüber hinaus habe sich die finanzielle Situation des Nebelthau-Gymnasiums stabilisiert. „Wir konnten auf unserer Jahreshauptversammlung einen positiven Jahresabschluss vorlegen“, sagt Udo Jendroschek, Vorsitzender des Trägervereins.

Damit sei es nach nur einem Jahr gelungen, „den Turnaround von einem negativen zu einem auskömmlichen positiven Ergebnis zu schaffen“, so Jendroschek weiter. Den Verein „Nebelthau Gymnasium“ hatten engagierte Eltern gegründet. Ende 2019 übernahm der Verein die Trägerschaft für das Gymnasium von der Stiftung Friedehorst. Die Schule mit evangelisch-diakonischem Profil kämpfte wie auch die Stiftung Friedehorst selbst zu diesem Zeitpunkt schon länger mit finanziellen Problemen und befand sich in einem Sanierungsprozess. 2018 hatte es deshalb mehrere Einschnitte gegeben: Die Schule wurde einzügig, verkleinerte sich auch räumlich und das Schulgeld stieg um 90 Euro auf 430 Euro monatlich.

Günstigere Verträge und Ehrenamt

Inzwischen steht das Gymnasium nach Angaben des Vereins deutlich besser da. Jendroschek begründet die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit damit, dass viele Tätigkeiten, die zuvor durch Friedehorster Service-Einheiten erbracht wurden, inzwischen ehrenamtlich von Eltern übernommen werden. Dazu zählten beispielsweise Controlling-Aufgaben und die Betreuung der Schul-Webseite. Außerdem sei es gelungen, Service-Verträge wie der über die Pflege der Außenanlage, und Mieten günstiger zu verhandeln. „Für das aktuelle Geschäftsjahr planen wir eine weitere wirtschaftliche Stabilisierung und damit die Möglichkeit für Investitionen in den Ausbau der Schule“, kündigt Jendroschek an.

Damit meint der Betriebswirt allerdings nicht die Vergrößerung der Schülerzahl. Zurzeit besuchen nach Angaben des Vereins rund 180 Schülerinnen und Schüler das Nebelthau-Gymnasium. Die Schule beschäftigt 22 Lehrerinnen und Lehrer. Die Schülerzahlen seien nach der Übernahme stabil geblieben, so Jendroschek. Der fünfte Jahrgang sei im Sommer 2020 voll belegt und erfolgreich gestartet. „Es ist zwar eine Wunschvorstellung und ein Fernziel, dass die Schule irgendwann wieder zweizügig wird, aber für den Moment sind wir erst einmal froh, dass die Situation sich stabilisiert hat.“ Vielmehr soll der Fokus in diesem Jahr auf dem Thema Digitalisierung liegen. Dazu gehöre der Ausbau der Infrastruktur, so Jendroschek, aber auch die Entwicklung von E-Learning-Konzepten.

Nicht nur wirtschaftlich, auch inhaltlich blickt der Vorsitzende positiv auf das vergangene Jahr: „Die Corona-Pandemie war und ist für alle eine große Herausforderung, und wir sind stolz, dass wir sie bisher gut gemeistert haben.“ So habe die Schule schon früh entschieden, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht bereits ab der fünften Klasse verpflichtend einzuführen. „Schon nach den Herbstferien trug die gesamte Schulgemeinschaft dauerhaft diesen Schutz, lange bevor dies in Bremen per Verordnung geregelt wurde.“

Aktuell werden alle Schülerinnen und Schüler ausschließlich online unterrichtet. Für die fünften und sechsten Jahrgänge gibt es ein Betreuungsangebot und die Möglichkeit, über schuleigene Notebooks vor Ort am Online-Unterricht teilzunehmen. Jendroschek: „Wir halten uns damit an die Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz, dass möglichst alle zu Hause bleiben sollen. Statt ständig wechselnder Unterrichtssituationen wollten wir eine Verlässlichkeit für alle Beteiligten der Schulgemeinschaft schaffen.“

Für den digitalen Unterricht arbeitet der Schulträger mit zwei Web-Anbietern zusammen. Zum einen haben die Klassen eine webbasierte Chatmöglichkeit; dort werden die schriftlichen Hausaufgaben hin- und hergeschickt. Zum anderen treffen sich die Klassen per Video in ihren digitalen Klassenzimmern und lernen dort im Unterricht auf Distanz.

Für den Fall, dass der Präsenzunterricht wieder losgeht, hat das Gymnasium eine Schutzmaßnahme getroffen: „Durch großzügige Spenden wurden alle Klassenräume sowie weitere wichtige Räume mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Sie reinigen die Luft mit Hepa-13-Filtern von Viren und Bakterien. Wir sind sehr glücklich, dass wir die Schulgemeinschaft dadurch noch besser schützen können“, betont der Trägervereins-Vorstand.

Zur Sache

Neue Vorstandsmitglieder

Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Nebelthau-Gymnasium ist Bettina Hornhues neu in den Vorstand gewählt worden. Die CDU-Politikerin und frühere Bundestagsabgeordnete übernimmt die Position der zweiten Vorsitzenden. „Als Mutter eines Neunt- und eines Elftklässlers ist es mir ein Herzensanliegen, dass das Angebot eines christlich geprägten Gymnasiums in Bremen-Nord erhalten bleibt, und dafür setze ich mich gern ein", sagte Hornhues anlässlich ihres Amtsantritts. „Es hat sich gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war, als Schule auf eigenen Beinen zu stehen.“ Mit den weiteren Mitgliedern Marc Janke als Schatzmeister und Ulrike Herth als Schriftführerin ist der Vorstand mit dem Vorsitzenden Udo Jendroschek nun vollständig.