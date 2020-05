Bis auf Weiteres sind in den Bibliotheken nur Ausleihen und Rückgaben möglich. (Zigsch)

Ab diesem Montag sind die Stadtbibliotheken in Bremen wieder geöffnet. Zum Schutz vor dem Coronavirus gibt es allerdings zahlreiche Einschränkungen. So ist die Bibliothek am Standort Vegesack montags, dienstags, donnerstags und freitags nur in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Sonnabends bleibt die Bibliothek geschlossen. Außerdem dürfen sich nicht mehr als 13 Besucher gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten.

In Lesum ist die Bibliothek dienstags, donnerstags und freitags ebenfalls nur zwischen 11 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Montags und sonnabends bleiben die Türen geschlossen. Hier ist die Anzahl der Besucher auf maximal acht beschränkt.

Darüber hinaus gelten in allen Bremer Bibliotheken besondere Regeln. Betreten werden dürfen die Räumlichkeiten nur mit einem Mund-Nasen-Schutz. Kinder bis zwölf Jahre dürfen ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Außerdem müssen die Besucher mindestens 1,50 Meter Abstand von einander halten – auch, wenn sie gegebenenfalls vor der Bibliothek auf den Einlass warten müssen.

Bis auf Weiteres sind in den Bibliotheken nur Ausleihen und Rückgaben möglich. Den Nutzern ist es nicht gestattet, sich dort aufzuhalten, um etwa zu lesen. Tageszeitungen, Computer und WLAN stehen deshalb nicht zur Verfügung. Bestellungen aus anderen Bibliotheken sind derzeit auch nicht möglich.

Der Medien-Abholservice, den es am Standort Vegesack an der Kirche gab, wird mit der Öffnung der Bibliotheken wieder eingestellt. Fällige Medien können noch bis zum 30. Mai zurückgegeben werden. Bis zu diesem Termin werden den Nutzern auch keine Versäumnisentgelte berechnet.