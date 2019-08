Ernst Rebenstorff hat eine Stahlskulptur der Stadtmusikanten geschaffen und in seinem Vorgarten in Marßel aufgestellt. (Christian Kosak)

Marßel. Von der Straße aus gut sichtbar stehen sie im Grünen: Esel, Hund, Katze und Hahn. Aus Stahl gefertigt, türmen sich die Bremer Stadtmusikanten im Vorgarten von Ernst Rebenstorff. Der Marßeler hat die Skulptur selbst erschaffen. Es ist sein privater Beitrag zum 200. Geburtstag des Märchenquartetts der Gebrüder Grimm, der in Bremen in diesem Jahr groß gefeiert wird.

Die Idee für sein stählernes Kunstwerk kam dem heute 76-Jährigen vor fünf Jahren, als von einem Jubiläumsfest noch keine Rede war. Den Anstoß gab eine Reparatur. Der Elektroingenieur war 2014 von einer Bremer Firma wegen einer Störung an der Elektronik einer CNC-Brennmaschine zu Hilfe gerufen worden. „Da habe ich mir gedacht: Mit der Maschine könnte ich doch eine Stadtmusikanten-Skulptur brennen lassen“, erzählt Ernst Rebenstorff.

Warum gerade die Stadtmusikanten? Die vier Märchenfiguren hatten den Marßeler schon ein paar Jahre zuvor zum Schreiben eines Lieds inspiriert, in dem er einen Bogen vom Märchen zur Gegenwart schlug. Titel: Die aufrechten Bremer Vier. Aus Esel, Hund, Katze und Hahn wurden Henning (Scherf), Hartmut (Perschau), Tine (Wischer) und Willi (Lemke), die ihr Glück in Bremen suchten.

Endgültig fertig geworden sei das Lied im Juni 2014, erzählt Rebenstorff, der sich im selben Jahr an die Arbeit für die Skulptur machte. Der Elektroingenieur erstellte eine CAD-Zeichnung der Stadtmusikanten, die mit einer Spezialsoftware in das Steuersystem der CNC-Maschine übertragen wurde. Aus 20 Millimeter dicken Stahlplatten wurden die Formen von Esel, Hund, Katze und Hahn ausgebrannt. „In einem ersten Versuch entstand eine 50 Zentimeter hohe Skulptur. Die wäre im Garten zwischen all dem Grün aber nicht zu sehen gewesen.“ Eine größere Skulptur musste her. Jetzt türmen sich die vier Märchenfiguren auf einem Baumstumpf im Vorgarten exakt 1,52 Meter in die Höhe. „Sie sind damit etwas kleiner als das Bronze-Original, das ist etwa zwei Meter hoch“, sagt der Künstler.

Nach dem Ausbrennen setzte Rebenstorff die stählernen Stadtmusikanten erstmal mehrere Jahre im Freien der Witterung aus. Sie sollten Rost ansetzen.„Die Walzhaut des Stahls musste abfallen. Wäre sie drauf geblieben, hätte sich bei Nässe Feuchtigkeit darunter bilden können“, erklärt der Marßeler. Inzwischen ist die Skulptur entrostet, grundiert und angestrichen und hat im Vorgarten ihren Platz gefunden. Vor wenigen Tagen enthüllte der Künstler sein Werk im Rahmen einer Feier mit Freunden und Bekannten in seinem Garten an der Straße Marßel 82A.

Ernst Rebenstorff ist im Übrigen überzeugt, dass ihr märchenhafte Weg die Bremer Stadtmusikanten nach Marßel führte und sie damit am Ende doch in Bremen ankamen. Er habe sich darüber geärgert, dass Kleinstädte und Orte wie Achim oder Syke im Umfeld von Bremen behaupten, die Route der vier Gesellen führe durch ihr Gebiet, sagt Rebenstorff. Er habe deshalb ein bisschen recherchiert. „Handels- und Verkehrswege waren damals Heerwege, Poststraßen und Landstraßen, die durch höher gelegene Landschaften wie den Geestrücken und weniger durch Niederungen führten.“

Rebenstorffs These: Aus dem heutigen Landkreis Osterholz kommend, hätten die Stadtmusikanten Bremen über die Bremerhavener Heerstraße und die Stader Landstraße angesteuert. Hinzu komme: „Die Lesum war damals nur einen halben Meter tief und hatte im Bereich Burg noch eine Flachstelle.“ Über diese Furt hätten die Stadtmusikanten den Fluss queren können. Das im Märchen beschriebene Räuberhaus, so vermutet er, könnte im Marßeler Wald gestanden haben. Und weil Marßel als Teil von Bremen-Nord im Jahre 1939 nach Bremen eingemeindet wurde, seien die Stadtmusikanten 120 Jahre nach der Veröffentlichung des Märchens am Ende doch noch in Bremen angekommen. „Das ist, augenzwinkernd betrachtet, die märchenhafte Wahrheit.“