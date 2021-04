Am Mittwoch, 7. April, gegen 2.15 Uhr, brannte ein mit Schafen und Pferden besetzter Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Deichstraße in Berne, Ranzenbüttel. Wie die Polizei mitteilt, stand der Stall beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schon im Vollbrand. Auf dem Hof ist ein Wohnhaus unmittelbar mit dem Stall verbunden. Des Weiteren befinden sich einige Reetdachhäuser im Nahbereich. Der Stall brannte vollständig nieder, am Wohnhaus entstanden Rußablagerungen. Bereits während der Löscharbeiten stürzte ein Teil des Daches ein. Laut Polizeinachricht wurde vermutlich dabei zwei Feuerwehrleute durch Trümmerteile leicht verletzt. Deren Behandlung erfolgte vor Ort. Die betroffene Familie bekam seelsorgerische Betreuung. Insgesamt sollen sechs Ortsfeuerwehren im Einsatz gewesen sein. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Da neben der Einsatzstelle ein Fluss verläuft, konnte aus diesem Löschwasser gefördert werden. Ein Bagger riss in den frühen Morgenstunden den ausgebrannten Stall ein, um Glutnester effektiv löschen zu können. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verendeten durch den Brand eine noch unbekannte Anzahl von Schafen und vier Pferde. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da diese bislang ungeklärt ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.