Ein Hähnchen im Alter von etwa fünf Wochen steht im Stall. (Andreas Gebert)

20 061 Einwohner hat Schwanewede und bald fünf Mal so viele Hähnchen. Nachdem es bereits einen Maststall in Schwanewede gibt und ein zweiter für 29 900 Tiere im Ortsteil Aschwarden geplant ist, soll nun eine dritte Anlage für 40 000 Tiere im Ortsteil Rade gebaut werden. Anwohner wundern sich, dass sie überhaupt nicht informiert worden sind und äußern Kritik an dem Vorhaben.

Wie berichtet, sorgt bereits der geplante Bau eines Hähnchenmaststalls in Aschwarden für teils heftige Kritik in der Bevölkerung. „Als vor Jahren eine Biogasanlage in Rade geplant wurde, wurde eine Einwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus einberufen, und den Einwohnern wurden die Pläne vorgelegt und erklärt. Und jetzt wird eine Hähnchenmastanlage geplant, und das geht alles, ohne vorher die Bewohner des Dorfes zu informieren. Keiner informiert über Luftverschmutzung, zunehmenden Verkehr, und eventuell krankheitsresistente Keime, die Behandlung der Tiere, die Enge, in der sie ihr kurzes Leben fristen müssen“, ärgert sich Ivonne Berner aus dem 250-Einwohner zählenden Ortsteil Rade. Sie sorgt sich vor allem um das Wohl der Tiere: „Ihnen wurde das Sättigungsgefühl abgezüchtet, sodass sie immer nur Fressen müssen, um nach circa 28 Tagen geschlachtet zu werden. Das alles ist für mich, die seit Jahren aktiv im Tierschutz tätig ist, unverständlich und einfach nicht tierschutzgerecht.“

Baubeginn noch ungewiss

Verhindern lässt sich der Bau der Anlage aber offenbar nicht mehr: Die Pläne für die Anlage in Rade sind bereits weit gediehen. „Die ERWA Landbau KG hat im Jahr 2016 einen Bauantrag für einen Hähnchenmaststall für 39 900 Tiere an der Rader Straße in der Gemeinde Schwanewede gestellt“, berichtet Jana Lindemann als Sprecherin des Landkreises auf Anfrage unserer Zeitung. Der Landkreis habe daraufhin im August 2018 die Genehmigung erteilt. Die Erwa Landbau KG, die ein örtlicher Landwirt betreibt, darf demzufolge eine Halle mit den Maßen von 105 mal 22,50 Metern, Futtersilos, Abluftanlage sowie einen Vorraum bauen.

Wann der Bau beginnt, konnte Jana Lindemann nicht sagen. „Es sind vor Baubeginn noch Unterlagen, unter anderem zur Statik, beim Landkreis Osterholz vorzulegen“, so die Sprecherin des Landkreises. Der Landwirt selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Es spielt für die Genehmigungsbehörden keine Rolle, dass die Anlage in Rade der dritte Mastbetrieb in der Gemeinde ist. Nach den Worten von Jana Lindemann gibt es keine gesetzliche Vorgabe, wie viele Mastställe in einer Gemeinde erlaubt sind. Die Einwohner würden bei einem solchen Bauvorhaben nicht informiert. Allerdings habe der Landkreis im Rahmen der Baugenehmigung umfangreiche Berechnungen zum Immissionsschutz geprüft. Dabei seien auch die benachbarten Betriebe berücksichtigt worden.