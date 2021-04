Die Feuerwehr ist bei einem Großbrand in Berne im Einsatz (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Großbrand in einem Stall mit Pferden und Schafen hat die Feuerwehr in Berne im Landkreis Wesermarsch in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Die Besitzer des Stalls und die Feuerwehrleute retteten zahlreiche Tiere aus dem Gebäude, einige Pferde und Schafe starben allerdings in den Flammen. Über die genaue Zahl herrscht noch Unklarheit - genauso über die Brandursache und die Schadenshöhe.

Insgesamt sechs Ortsfeuerwehren sind bei dem Großbrand im Einsatz und verhinderten, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergriff. Die Löscharbeiten dauern am Mittwochmorgen noch an.