Die Feuerwehr ist bei einem Großbrand in Berne im Einsatz (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein Großbrand in einem Stall mit Pferden und Schafen hat die Feuerwehr in Berne im Landkreis Wesermarsch in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Die Besitzer des Stalls und die Feuerwehrleute retteten zahlreiche Tiere aus dem Gebäude, konnten allerdings nicht mehr alle Tiere ins Freie geleiten. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, verendeten in dem Stall vier Pferde und eine noch unbekannte Anzahl an Schafen. Zwei Feuerwehrleute wurden durch herabstürzende Trümmerteile leicht verletzt. Sie wurden vor Ort behandelt.

Den Gesamtschaden durch den Brand beziffert die Polizei mit etwa 250.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt. Insgesamt sechs Ortsfeuerwehren waren bei dem Großbrand an der Deichstraße im Berner Ortsteil Ranzenbüttel im Einsatz und verhinderten, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus und einige Reetdachhäuser in der Nähe übergriff.

Die Meldung wurde um 9:19 Uhr aktualisiert.