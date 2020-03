Zur Freude von "Agile Wind Power"-Geschäftsführer Patrick Richter sind die ersten Flügel für die "Vertical Sky"-Anlage in Lemwerder bereits gegossen worden. (Christian Kosak)

Auf dem ehemaligen ASL-Gelände werden wieder Windkraftanlagen gebaut. Allerdings Anlagen, die in ihrer Form stark von dem abweichen, was man bei dem Gedanken an Windturbinen vor Augen hat. Statt riesiger Türme, deren Flügel in herkömmlicher Weise die Luft durchschneiden, drehen sich Patrick Richters Anlagen horizontal im Kreis. Vergleichbar mit dem Jahrmarktfahrgeschäft „Rotor“. Die Flügel der „Vertical Sky“-Anlage sind fest vom Himmel zum Boden ausgerichtet.

Patrick Richter, Schweizer, 46 Jahre alt, hat ein Faible für Fliegerei und Unternehmertum. Nach einer Ausbildung zum Elektroniker studierte er Wirtschaftsinformatik. 2001 gründete der Schweizer ein IT-Unternehmen, das er 2009 wieder verkaufte. Mit dem Erlös erfüllte er sich 2010 einen Traum. „Das Geld war das Anfangskapital für Agile Wind Power“, erzählt der 46-Jährige.

Zehn Jahre lang hat Richter in einem Büro in der Schweiz gesessen. Dort hat er zahlreiche Experten aus dem Bereich der Turbinen-Entwicklung engagiert. Mittlerweile ist der produzierende Teil des Unternehmens nach Lemwerder umgezogen. Zwölf der 32 Mitarbeiter arbeiten in Halle 23. Die kleinen Büros sind noch äußerst spartanisch eingerichtet. Ein Tisch, ein paar Stühle sowie ein großer Bildschirm prägen beispielsweise das Besprechungszimmer.

Auf der Suche nach Mitstreitern für sein Projekt, zieht Patrick Richter seit einem Jahr durch die Welt – insbesondere durch Deutschland, die USA und Chile. „Die Idee hat immer begeistert“, berichtet der Unternehmer. Rund 22 Millionen Euro hat Richter bislang in sein Start-up investiert. Der Umsatz liegt dagegen noch bei null. „Wir leben noch vom Kapital“, räumt der Schweizer ein. Sollte seine Idee allerdings auch die zweite Phase des EU-Projekts „Horizont 2020“ erreichen, „kriegen wir ziemlich viel Kapital“, so der Hauptanteilseigner, der aber in jedem Fall froh wäre, wenn er noch jemanden fände, „der ein oder zwei Millionen Euro investieren möchte“.

Richters Konstruktion eines Rotors mit fest stehenden vertikalen Blättern ist nicht neu. Schon die Babylonier hätten die Technik zur Förderung von Wasser genutzt. Allerdings seien bisherige Anlagen immer klein gewesen, berichtet der 46-Jährige. „Wir haben einen Weg gefunden, sie in großen Größen zu skalieren“, erläutert Patrick Richter. Vertical Sky werde in Megawatt-Bereiche vordringen.

Erklärtes Ziel Deutschlands sei es, den Anteil der erneuerbaren Energien in den kommenden zehn Jahren von 35 auf 65 Prozent auszubauen. Die vorhandenen Windparks böten dafür allerdings zu wenig Platz, sagt Richter. Somit steige der Bedarf an kleineren Anlagen mit hoher Leistung oder an dezentral produziertem Strom. Fotovoltaik, Biogas und Wind ständen dabei in keiner Konkurrenz. „Die erneuerbaren Energien ergänzen sich saisonal“, ist der Schweizer überzeugt.

Für seine vertikalen Windkraftanlagen sieht Richter zwei große Vorteile: Sie sind relativ klein und leise. Auf die Betreiber der derzeit marktbestimmenden, rund 200 Meter hohen Turbinen, sieht der Schweizer Klagen von Naturschützern, der Luftfahrt und Bürgern zukommen. Insbesondere Bürger fühlten sich von Geräuschen, Schatten- und Eiswurf belästigt, so der Unternehmer. „Konventionelle Windturbinen sind in der Nähe von besiedelten Gebieten nicht geeignet und oft nicht akzeptiert“, sagt Richter.

Im Gespräch mit Vogelexperten

„Vertical Sky ist die ökonomisch und ökologisch sinnvolle Windkraft-Technologie, die in der Nähe von Wohn- und Gewerbegebieten genutzt werden kann“, preist der Unternehmer sein Patent. Weil sich die Anlage langsamer drehe als herkömmliche Rotoren, produziere sie weniger Geräusche. „Bereits in einem Abstand von 100 Metern erreichen wir die gesetzlichen Vorgaben von Wohngebieten bei Nacht“, betont der Unternehmer.

Die feste, vertikale Ausrichtung der Flügel sei auch für den Artenschutz von Vorteil. Vögel würden Flügel, die sich im Kreis drehen, besser wahrnehmen als herkömmliche Rotoren. Unfälle mit Störchen und Co würden minimiert, avisiert Richter. „Wir haben von Stunde eins an mit Vogelexperten zusammengearbeitet.“

Außerdem ließen sich mit „Vertical Sky“-Anlagen bestehende Windparks verdichten. Zu sehen sei dies bei der Aufstellung des Prototyps in diesem Frühsommer, betont Richter. Errichtet wird die 105 Meter hohe Anlage auf dem Windtestfeld Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. Eigentlich bietet das Feld nur Platz für acht Testturbinen. Aufgrund der geringen Größe darf Richter mit seiner Anlage einen Zwischenraum nutzen. Gittermast und Maschinenhaus stehen bereits. Getriebe, Generator und Verkabelung werden gerade eingebaut. „Wir hoffen, die Anlage zum Juli in Betrieb zu nehmen“, sagt Patrick Richter. 2022 soll Vertical Sky in Serie gehen. Einen Interessenten für 50 Anlagen gebe es bereits.

Bislang ist Vertikalturbinen ein kurzes Leben beschieden gewesen. Durch die Fliehkräfte, die während der Drehung auf die Blätter wirken, sei das Material schnell ermüdet. Agile Wind Power habe eine Technologie entwickelt, die das Rotorblatt ideal zum Wind stelle – den Pitchmotor. „Unser Rotorblatt besitzt eine Intelligenz, die weiß, ob es ideal angeströmt wird“, beschreibt Richter den Motor. 400 Millionen Bewegungen könnten ohne Verschleiß ausgeführt werden, was eine Laufzeit von 25 Jahren garantiere.

Das erste Rotorblatt hatte Agile Wind Power noch in einem Hangar in den Alpen fertigen lassen. Alle weiteren sollen in Lemwerder folgen, zumal Richter erkannt hat, dass ihm an der Weser sowohl die passende Infrastruktur als auch – durch die Insolvenz des Rotorblattherstellers Carbon Rotec – zahlreiche Fachkräfte zur Verfügung stehen.