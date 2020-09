Normalerweise fährt die Buslinie 91 fünfmal pro Tag über die Haltestelle Blumenkamp in St. Magnus. (CARMEN JASPERSEN)

Fünfmal pro Tag fährt die Buslinie 91 normalerweise durch die Richthofenstraße über die Haltestelle Blumenkamp in St. Magnus auf dem Weg von Gröpelingen beziehungsweise Bahnhof Burg in Richtung Rönnebeck sowie in die Gegenrichtung. Das besagt der Fahrplan. Montags bis sonnabends haben die Anwohner dort demnach etwa alle zwei Stunden die Möglichkeit, in einen Bus einzusteigen. Wenn er denn kommt. Dass das nicht selbstverständlich ist, hat Klaus-Dieter Thuy erlebt.

Schon mehrfach stand der St. Magnuser an der Haltestelle und wartete vergeblich. Der Bus kam nicht. Zuletzt ist ihm das am 3. und am 28. August passiert, doch auch im vergangenen Jahr ist er schon stehen geblieben. „Meine persönliche Erfahrung: Von zehn Abfahrten fiel zumindest eine aus“, schildert Thuy. Die Erklärung, die er von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) für die jüngst ausgefallenen Fahrten bekommen hat, findet der 64-Jährige bemerkenswert: Der jeweilige Fahrer habe vergessen, die Haltestelle Blumenkamp anzufahren. Offenbar fuhr der Bus stattdessen über die Hermann-Fortmann-Straße und die Vegesacker Heerstraße. Dort verkehrt die Linie 91 weitaus häufiger.

Dass das tatsächlich der Grund für die ausgefallenen Fahrten war, bestätigt Jens-Christian Meyer, Pressesprecher der BSAG. „Wir haben kürzlich eine ganze Reihe von Fahrern neu auf Bremen-Nord geschult. Es kann sein, dass einige von ihnen noch nicht verinnerlicht hatten, dass es auf der Strecke eine Besonderheit gibt“, nennt er eine mögliche Ursache und betont: „Das ist natürlich kein Zustand, den wir dauerhaft akzeptieren.“

Klaus-Dieter Thuy, der nach eigenem Bekunden sehr häufig und gerne mit dem Bus fährt und sonst auch zufrieden mit der Zuverlässigkeit der BSAG ist, weiß, dass es zwei mögliche Varianten für Falschfahrten Richtung Burg gibt. „Nicht abgebogen wird in Fahrtrichtung Burg entweder bereits am Bahnhof Vegesack, dann fallen die Haltestellen Grohn Markt, Schönebecker Straße, Seefahrtstraße, Taunusstraße, Finkenschlag, Richthofenstraße und Blumenkamp aus, oder an der Einmündung zur Richthofenstraße, dann fallen die Haltestellen Blumenkamp, Tannenhof, Am Bahnhof St. Magnus, Holthorster Weg und Lesum-Park weg“, so Thuy. In der Gegenrichtung bestehe die Gefahr nur an der Einmündung Richthofenstraße, „nicht angefahren werden dann die Haltestellen Blumenkamp bis Grohn Markt“.

Laut Jens-Christian Meyer hat die BSAG bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit die Fahrer künftig zu den entsprechenden Zeiten daran denken, die Strecke über die Richthofenstraße zu nehmen. So sei das Integrierte Bordinformationssystem (Ibis) neu programmiert worden. „Die Fahrer bekommen nun die Information, dass es auf der Linie eine Besonderheit gibt. Außerdem haben die Gruppenleitungen persönlich mit den Fahrern gesprochen“, so der Pressesprecher.

Seinen Angaben nach kommt es im gesamten Stadtgebiet immer wieder einmal vor, dass ein Fahrer anders fährt als eigentlich geplant. „Wenn Linienveränderungen eingeführt wurden oder wenn Baustellen auf der Strecke sind, kann das passieren“, nennt er zwei Beispiele. Auch dass ein Fahrer zwangsweise anders fahren muss, komme vor – aus verkehrlichen Gründen. „Wenn ein Auto so am Straßenrand parkt, dass der Busfahrer mit dem Gelenkbus nicht um die Ecke kommt, dann muss er zwangsweise woanders lang fahren.“

Bei anderen Buslinien, die häufiger verkehren, ist es nach Ansicht von Klaus-Dieter Thuy ein eher kleines Problem, wenn der Bus einmal nicht kommt. Angesichts des Zweistundentakts an der Haltestelle Blumenkamp sieht die Situation seiner Meinung nach jedoch anders aus. „Wer im Bus sitzt, hat bei der Falschfahrt weite Fußwege vor sich, und wer an der Haltestelle steht, erfährt nicht, ob der Bus noch kommt oder nicht, weil die Apps da nicht reagieren“, schildert er die Problematik.

„Für mich persönlich ist das gar nicht so ein Problem, weil ich noch gut zu Fuß bin. Anders ist das aber für die Bewohner der Seniorenheime St. Ilsabeen und Blumenkamp, die den Bus gerne nehmen und beispielsweise nutzen, um zum Arzt oder zum Einkaufen im Lesum-Park zu fahren.“

Der St. Magnuser hatte nach den ausgefallenen Fahrten jeweils Kontakt zur BSAG aufgenommen und die Situation schriftlich dem Kundenmanagement geschildert. „Ich habe auch immer eine Antwort bekommen und als Wiedergutmachung ein Tagesticket.“ Das sei eine nette Geste, findet Thuy. „Doch darum geht es mir nicht. Was sollen ältere Menschen machen, die betroffen sind und auf den Bus warten?“ Darauf hat Jens-Christian Meyer eine Antwort: „Wenn der Bus tatsächlich nicht kommen sollte, kann sich der Fahrgast ein Taxi rufen. Wir erstatten dann die Kosten bis zu der Haltestelle, zu der der Bus gefahren wäre.“

Der Pressesprecher geht jedoch davon aus, dass das zumindest in St. Magnus künftig nicht nötig sein wird. Er rechnet damit, dass das Problem nun behoben ist und die Busse auch an der Richthofenstraße zuverlässig fahren werden.