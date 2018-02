Jan-Gerd Kröger zeigt dem Bundespräsidenten und seiner Frau seinen Betrieb. (Michael Brandt)

Mit Fachfragen zu modernen Mauertechniken, Kalksandstein und Fugenkleber hat der zweite Bremen-Besuchstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begonnen. Steinmeier hat am Morgen und 9 Uhr den Betrieb von Handwerkskammer-Präses und Bauunternehmer Jan-Gerd Kröger in Blumenthal besucht.

Auszubildende hatten dort zu Demonstrationszwecken eine Baustelle eingerichtet. Die 20-jährige Melanie Cordes und der aus dem Kosovo stammende Ilja Stublla führten vor, wie heute mit vorgefertigen Kalksandsteinen Mauern hochgezogen werden. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender verfolgten gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Sieling die Vorführung.

Jan-Gerd Kröger, in dessen Betrieb in Blumenthal 50 Beschäftigte arbeiten, machte anschließend im Gespräch mit Steinmeier deutlich, dass die Duale Ausbildung in Deutschland gestärkt werden müsse. Die Wertigkeit der Ausbildung müsse stärker in den Fokus gerückt werden und die Berufsschule müsse sich den modernen Anforderungen anpassen.

Im Anschluss an den Besuch beim Blumentaler Bauunternehmer Kröger steht ab 10 Uhr ein Besuch des Denkorts Bunker Valentin auf dem Programm des Präsidenten.

