Der Bahnhofsplatz in Vegesack (Christian Kosak)

Eine Gruppe junger Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren ist am Mittwochnachmittag in einen Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die Gruppe am selben Tag für den Abend noch einmal verabredet. Bei diesem zweiten Treffen ist es zu einer Konfrontation gekommen, bei der ein 17-Jähriger mit einer Stichwaffe verletzt wurde, wie Zeugen berichteten.

Der junge Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Schwer sei die Verletzung nicht gewesen, so die Polizei. Er habe das Krankenhaus nach der Behandlung wieder verlassen können. Gegenüber der Polizei wollte die fünfköpfige Gruppe keine Aussage zu dem Grund des Streits machen. Alle Beteiligten bekamen ein 14-tägiges Verbot, den Bahnhofsplatz zu betreten und eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei nimmt unter 0421/ 3 62 38 88 Hinweise entgegen. (hee)