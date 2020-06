Die Einfahrt zum Werksgelände von Thyssen-Krupp in Farge: Der Konzern sucht für das Unternehmen einen Käufer oder Partner. (Kosak)

Erst wurde ein Konzept ausgehandelt, das Thyssen-Krupp System Engineering zukunftsfähig machen sollte – jetzt könnte das Unternehmen, das zu den größten im Bremer Norden zählt, trotzdem verkauft werden. So hat es die Konzernspitze angekündigt, die einen neuen Eigentümer oder Partner sucht. Wie Beschäftigte, Gewerkschaft und Betriebsrat mit der Entscheidung umgehen und was Abgeordnete, Beiratsvertreter und Wirtschaftssenatorin unternehmen wollen, um zu helfen. Ein Überblick.

Der Mitarbeiter: Andreas Kennerth ist seit 21 Jahren bei Thyssen-Krupp System Engineering. Er arbeitet im strategischen Projekteinkauf. Kennerth, 54, verheiratet, zwei Kinder, plant quasi für die Zukunft des Unternehmens. Auch wenn dessen Zukunft ungewiss ist. Nach seinen Worten hat es immer Phasen und Jahre gegeben, in denen es bergab, dann wieder bergauf für die Firma ging, die sich ständig neu ausgerichtet hat.

Doch so schwierig wie jetzt war die Situation für den Standort aus seiner Sicht noch nie. Kennerth hatte geglaubt, dass es nach der ausgehandelten Restrukturierung im Vorjahr wieder aufwärtsgehen würde. Seit Mai weiß er es besser. Er sagt, es nicht für möglich gehalten zu haben, dass der Konzernvorstand jetzt, nach allen Bemühungen und Beschlüssen einer Neuausrichtung, entschieden hat, das Unternehmen verkaufen zu wollen.

Kennerth spricht von Frust, der sich breit gemacht hat. Weil der Umbau eben auch Verzicht bedeutet – 230 Beschäftigte sollen gehen – , und dieser Umbau jetzt doch nicht die erhoffte Chance sein soll. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht mit seiner Frau und den Kollegen über die Lage spricht. Kennerth hofft, dass nicht passiert, was passieren könnte, wenn sich kein Käufer findet: die Standortschließung. Das, meint er, wäre fatal.

Die Mitarbeiterin: Daniela Baake hatte sich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum ganz anders vorgestellt: ohne Homeoffice und Kurzarbeit wegen der Corona-Krise. Und ohne die Sorge, dass es mit dem Unternehmen vielleicht nicht weitergehen könnte. Nach ihrer Rechnung ist es die dritte Entlassungswelle, die sie als Mitarbeiterin von Thyssen-Krupp System Engineering erlebt. Ernst, sagt sie, war die Situation häufiger. Aber nicht so ernst wie jetzt.

Baake ist technische Zeichnerin. Sie plant und arbeitet sogenannte Layouts für Produktionsstraßen von Automobilherstellern aus. Waren es früher Montageanlagen für Verbrennungsmotoren, geht es heute vermehrt um Anlagen für Elektromotoren. Wie alle ihre Kollegen hatte sie angenommen, dass die Anpassung an den Markt das Unternehmen zukunftsfähig macht und sich der Zweifel am Standort damit legt.

Dass die Restrukturierung eine Vielzahl an Arbeitsplätzen kostet, hat Baake verunsichert. Die Entscheidung des Vorstandes, einen Partner beziehungsweise einen Käufer für das Unternehmen zu suchen, kann sie nicht nachvollziehen. Baake sagt, Angst davor zu haben, dass es bei einem Eigentümerwechsel zu weiteren Entlassungen kommen könnte. Sie ist 49. Das Aus des Standorts wäre für sie eine Katastrophe.

Der Gewerkschafter: Seit fünf Jahren ist Michael Gerdes als Gewerkschaftssekretär der IG Metall für den Bremer Norden zuständig – und seither hat er immer wieder mit Thyssen-Krupp System Engineering zu tun. Gerdes sagt, dass er das Unternehmen in guten wie in schlechten Zeiten erlebt hat. Momentan telefoniert er täglich mit Vertretern der Firma und ist mindestens alle zwei Wochen vor Ort, um sich mit ihnen abzustimmen.

Gerdes setzt auf Gespräche in Farge ebenso wie auf Verhandlungen in Essen. Ihm zufolge hat es inzwischen mehrere Treffen mit dem Thyssen-Krupp-Vorstand gegeben und wird es weitere geben. Dabei sollen die Entscheider davon überzeugt werden, dass ein Verkauf des Blumenthaler Unternehmens einem Verkauf der Zukunft des Konzerns gleichkommt. Schließlich, meint Gerdes, wurde der Standort gerade erst zum Technologiestandort für Elektromobilität gemacht.

Der 38-jährige Gewerkschaftsfunktionär glaubt, dass Gespräche noch etwas bewirken können – und es deshalb viel zu früh ist, über einen Arbeitskampf mit Demonstrationen und Streiks nachzudenken. Nach seinen Worten müssen zuvor erst alle Möglichkeiten einer Einigung ausgeschöpft werden. Wie lange die Verhandlungen andauern werden, darüber kann Gerdes nur spekulieren. Er geht von Monaten aus.

Der Betriebsrat: Guido Heinrich hat das Unternehmen erlebt, als die Stammbelegschaft auf 1400 Beschäftigte erhöht wurde – und als man ihre Zahl später um mehr als die Hälfte wieder reduzierte. Auf, ab, auf, ab. Mehrmals, sagt er, ging das so. Heinrich ist 54, seit 1997 im Unternehmen und vor zwölf Jahren zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden. Im Vorjahr ist er noch auf 788 Mitarbeiter am Standort Farge gekommen.

Heinrich kann nicht sagen, ob ein Verkauf oder eine Partnerschaft schlecht für Thyssen-Krupp System Engineering sein muss. Genauso wenig, ob am Ende alles gut wird. Der Arbeitnehmervertreter kann sich nur nicht vorstellen, dass sich die Essener Konzernleitung so einfach von seinem Unternehmen trennen wird – nicht, nachdem sie zuletzt so viel Geld für den Standort an der Richard-Taylor-Straße gezahlt hat.

Er spricht von mehreren Millionen Euro, die es gekostet hat, den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Und davon, dass die betroffenen Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft übergehen. Die ersten Kollegen sind bereits gewechselt, für die letzten soll es Ende des Jahres so weit sein. Heinrich hofft, das es spätestens dann neue Signale aus Essen gibt und die Gespräche der IG Metall etwas bewirken konnten.

Der Bürgerschaftsabgeordnete: Elombo Bolayela sagt, in den vergangenen Monaten immer wieder bei Thyssen-Krupp System Engineering gewesen zu sein. Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, 54 und Blumenthaler, weiß deshalb, was im Sommer vergangenen Jahres vereinbart worden war und was jetzt werden könnte. Nach seinen Worten will die SPD-Fraktionen einen Verkauf des Unternehmens nicht ohne Weiteres hinnehmen.

Für ihn kann es nicht sein, dass ein Unternehmen erst eins zu eins umsetzt, was eine Konzernleitung vorschreibt, um zukunftsfähig zu werden – und dann von dieser Konzernspitze auf dem Markt angeboten wird. Erste Gespräche, sagt Bolayela, gab es innerhalb der Fraktion über die Lage des Unternehmens, jetzt soll es weitere darüber geben, wie die Politik, vielleicht auch parteiübergreifend, den Beschäftigten beistehen kann.

Bolayela meint, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Belegschaft zu unterstützen. Welche ergriffen werden sollen, um ihre Position zu stärken, will er aber erst sagen, wenn die Gespräche mit Vertretern des Unternehmens und Kollegen aus der Fraktion abgeschlossen sind. Der SPD-Abgeordnete kündigt an, dass es in den nächsten Tagen eine Stellungnahme der Sozialdemokraten zur veränderten Lage am Thyssen-Krupp-Standort geben wird.

Der Beiratssprecher: Hans-Gerd Thormeier hat nach eigenem Bekunden immer wieder mit seinen Fraktionskollegen über das Unternehmen gesprochen. Auch jetzt wieder. Der CDU-Politiker und Beiratssprecher will, dass die neuen Schwierigkeiten der Firma, die zu den größten Arbeitsgebern in Blumenthal gehört, zum Thema des Stadtteilparlaments werden. Und dass sich Wirtschaftsbehörde und Senat dafür einsetzen, den Standort zu sichern.

Thormeier findet, dass Standortsicherung auch bedeuten kann, das Unternehmen für einen Investor interessant zu machen. Zum Beispiel durch Steuererleichterungen. Immer vorausgesetzt, dass der potenzielle Partner beziehungsweise Käufer nicht zu den Firmen gehört, die andere nur übernehmen oder sich an ihnen beteiligen, wenn sie die Zahl der Beschäftigen immer weiter reduzieren können. Das, meint der Beiratssprecher, darf nicht passieren.

Interessant für einen Partner sollte Thyssen-Krupp System Engineering seiner Meinung nach schon deshalb gemacht werden, damit die Käufersuche auch gelingt – und der Konzern nicht den Standort mangels Anfragen schließt. Nach Ansicht von Thormeier, 54 und seit einem Jahr Sprecher des Kommunalparlaments, wären die Folgen für den Stadtteil verheerend. Eine Schließung würde zunichte machen, was gerade begonnen hat: die Entwicklung mehrerer Quartiere.

Die Wirtschaftssenatorin: Kristina Vogt will sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit dem Betriebsrat des Farger Unternehmens zusammenkommen. Die Anfrage aus dem Büro der Wirtschaftssenatorin (Linke) ging raus, kurz nachdem die Konzernleitung erklärt hat, einen Käufer beziehungsweise Partner für das Werk im Bremer Norden zu suchen. Einen Termin für das Treffen, das am Standort geplant ist, gibt es bisher nicht. Er wird noch abgestimmt.

Die Behördenchefin ist nach eigenem Bekunden von der Entwicklung bei Thyssen-Krupp System Engineering überrascht. Sie meint, dass die zwischen Konzernspitze, dem Unternehmen und der IG Metall vereinbarte Restrukturierung hin zur Elektromobilität genau der richtige Weg war, um den Standort in die Zukunft zu führen. Den damit verbundenen Personalabbau bezeichnet die Wirtschaftssenatorin als schmerzlich.

Vogt, 55 und seit 2019 Wirtschaftssenatorin, will nicht nur, dass Geschäftsführung und Betriebsrat mit ihr sprechen. Sie setzt auch darauf, dass beide in einen engen Dialog mit einem neuen Eigentümer oder Partner treten, sobald ein Investor gefunden ist. Ziel muss es nach ihren Worten sein, ein weiteres Zukunftskonzept auszuarbeiten, damit möglichst viele Arbeitsplätze am Farger Standort dauerhaft erhalten bleiben.

Mit einer Protestaktion will die IG Metall am Donnerstag, 25. Juni, gegen einen Verkauf des Thyssen-Krupp-Standorts vorgehen. Die Veranstaltung ist vor dem Werk, Richard-Taylor-Straße 89, geplant. Sie beginnt um 10 Uhr.