Der Corona-Ausbruch im Pflegeheim in Burglesum beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft. (Sebastian Gollnow/dpa)

Burglesum. Nachdem seine Mutter am 14. Dezember in einem Burglesumer Pflegeheim gestorben war, hat Herbert Rohdenburg am 30. Dezember bei der Polizei Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gestellt. Das bestätigt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Nach Auskunft des Sprechers der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, wird nun zunächst die genaue Todesursache der Verstorbenen ermittelt. Der Unternehmensgruppe, die das Pflegeheim betreibt, war am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers von einer Strafanzeige nichts bekannt. In dem Heim waren ab Ende November zahlreiche Corona-Fälle festgestellt worden.

Laut Frank Passade steht zunächst die Klärung der genauen Todesursache im Vordergrund. „Wir werden die Verstorbene exhumieren. Dafür haben wir einen Gerichtsbeschluss. Die Untersuchung erfolgt durch die Rechtsmedizin.“ Ziel der Untersuchung sei es herauszufinden, ob die Seniorin an oder mit Corona verstorben ist. „Wenn sich herausstellen sollte, dass die Verstorbene eines natürlichen Todes gestorben ist, erübrigen sich weitere Ermittlungen.“

In dem Pflegeheim sind nach Angaben von Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitssenatorin, inzwischen acht weitere Corona-Fälle festgestellt worden. Insgesamt waren 42 Bewohnerinnen und Bewohnern und 23 Beschäftigte mit dem Virus infiziert. Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sind verstorben. Am Mittwoch waren noch 19 Bewohnerinnen und Bewohner und neun Beschäftigte infiziert. Fuhrmann: „Die Einrichtung steht noch unter Quarantäne, inzwischen laufen aber Vorbereitungen dafür, die Isolation bald zu beenden.“

Vorschrift zu FFP2-Masken

Herbert Rohdenburg vermutet, dass das Coronavirus durch Bewohner, die im Krankenhaus behandelt wurden, in die Einrichtung eingetragen und dann vom Personal verbreitet worden sind. Seiner Ansicht sind die Quarantäne- und Schutzvorschriften in dem Pflegeheim nicht optimal eingehalten worden. So seien beispielsweise FFP2-Masken nur bei unmittelbar pflegerischen Tätigkeiten verwendet worden. Seiner Mutter sei dabei keine Maske aufgesetzt worden. Außerdem ist Rohdenburg der Ansicht, dass die Corona-Testverordnung in der Einrichtung nicht schnell genug umgesetzt wurde.

Laut Rohdenburg sollte die Maskenpflicht zuerst „auf die Bewohner abgewälzt“ werden. Als Beweis legt er ein undatiertes Schreiben der Einrichtung vor, das sich an Bewohner, Angehörige und Betreuer richtet. Darin heißt es: „Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist die körperliche Belastung durch das Tragen einer solchen FFP2-Maske erheblich. Daher möchten wir um Ihre Mithilfe bitten, um die ohnehin schon anstrengende Tätigkeit unserer Mitarbeiter nicht zusätzlich durch das Tragen der FFP2-Maske zu erschweren. Durch Ihre Bereitschaft, einen medizinischen MNS (Mund-Nasen-Schutz, Anmerkung der Redaktion) zu tragen, können Sie mit dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter deutlich zu erleichtern.“

In einem Brief vom 9. Oktober informierte die Einrichtung über die Anordnung der FFP-2-Maskenpflicht für Besucher und Mitarbeiter „in der direkten pflegerischen Versorgung“ durch das Gesundheitsamt. Rohdenburg betont, dass die Beschränkung auf pflegerische Tätigkeiten nicht das Reinigungspersonal, Mitarbeiter in der Essensausgabe, Wäscherei-Service, Hausmeister, Friseur, Fußpflege, Physiotherapie und weitere Kontaktpersonen berücksichtigt, „die nach den Erfahrungen der Krankenhäuser ebenfalls infektionsrelevant sein können“.

Organisationsverschulden vermutet

Er gehe zwar nicht davon aus, dass auf der Ebene des Pflegepersonals einzelne Schuldige festgestellt werden können, „auch wenn wir dort einen leichtfertigen Umgang mit der Gefahr beobachten konnten“. Es könne sich jedoch um ein „Organisationsverschulden“ handeln, so Rohdenburg. Ein „derartig heftiges Infektionsgeschehen“ sei nur erklärlich, „wenn die Vorgaben zu Quarantäne von aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten, von Hygienemaßnahmen mit entsprechender Schutzausrüstung, deren Umsetzung und Kontrolle unzureichend gewesen sind“. Dies zu ermitteln, könne Außenstehenden nicht gelingen, „sondern nur den Ermittlungsbehörden mit den entsprechende Methoden und Zugriff auf die Daten“.

Rohdenburg weiter: „Es macht meine Mutter nicht wieder lebendig, aber möglicherweise helfen die Ergebnisse, Schwachpunkte aufzudecken und zu beseitigen und damit zukünftig Menschenleben zu retten. Es wird häufig zu kurz gedacht und die Gefährlichkeit des Virus unterschätzt.“

Der Sprecher der Holding, die das Pflegeheim in Burglesum betreibt, betont in einer schriftlichen Stellungnahme, dass in der Einrichtung die Arbeitsschutzstandards der Berufsgenossenschaft für Heilvorsorge und Wohlfahrtspflege (BGW) Anwendung finden. Außerdem folge die Einrichtung den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sowie des Senats der Stadt Bremen. „Alle Bewohner werden gemäß den Empfehlungen des RKI mit vollständiger Schutzausrüstung (PSA) versorgt. Zu allen Maßnahmen stehen wir kontinuierlich in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.“