Bei einem Messerangriff ist im Vegesacker Ortsteil Schönebeck ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. (Sebi Berens)

Im Bremer Stadtteil Vegesack ist am späten Freitagabend ein Streit zwischen jungen Männern dermaßen eskaliert, dass ein 17-Jähriger mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Polizeiangaben gerieten zunächst fünf Männer auf einer privaten Feier aneinander. Nachdem der 24 Jahre alte Gastgeber in der Wohnung geblieben war, verlagerten die restlichen Männer im Alter zwischen 15 und 24 Jahren ihren Streit vor die Haustür. Dort eskalierte die Auseinandersetzung. Ein 19-Jähriger zog daraufhin ein Messer und stach auf einen 17-Jährigen ein. Danach flüchtete der Angreifer. Die Polizei konnte den Mann jedoch schnell identifizieren und traf ihn in seiner Wohnung an. Der 17-jährige Jugendliche wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas beobachtet hat, erreicht den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 - 362 3888. (haf)