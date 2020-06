Mündung in den Vegesacker Hafen: Der Museumshavenverein geht davon aus, dass die Aue für den Sandeintrag verantwortlich ist. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Welche Rolle spielt die Schönebecker Aue bei der Verseuchung des Vegesacker Museumshavens? Keine, wenn es nach den Worten von Susanne Wagner geht, der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz (AGBS). Die Initiative hat sich in der aktuellen Diskussion um Giftschlamm in Europas ältestem künstlichen Hafen positioniert: Der Bach dürfe auf keinen Fall verlegt werden, da er keinen Einfluss auf Versandung und Gifteintrag habe. Das sieht Rolf Noll vom Kutter- und Museumshavenverein anders. Er hofft dennoch auf eine Zusammenarbeit im Sinne des Umweltschutzes.

Wie berichtet, soll der Museumshaven für rund drei Millionen Euro ausgebaggert werden. Nach einem Gutachten von 2014 enthält der Schlick PCB, Pestizide, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und organische Zinnverbindungen. Seit Langem beklagt der Verein Kutter- und Museumshaven das Schlick-Problem. Rolf Noll vom Vorstand hatte deshalb beim Bauamt Bremen-Nord gefordert, über eine Umleitung der Aue nachzudenken. Er geht davon aus, dass das Hafenbecken durch die Aue versandet und der Schlick insbesondere durch Einträge von Düngemitteln in die Aue und durch die Entwässerung der anliegenden Straßen und des Bahnhofvorplatzes belastet ist. Die Aue verläuft zurzeit verrohrt unter dem Vegesacker Bahnhofsplatz und mündet über eine Fischtreppe im Hafenbecken.

Der Vorstand der Aktionsgemeinschaft erinnert sich noch gut an den Antrag, den der Museumshavenverein 2018 gestellt hatte. Demnach sollte die Schönebecker Aue nicht mehr direkt in das Hafenbecken münden, sondern am Hafenbecken vorbei über das Becken hinter dem Alten Speicher in die Lesum führen. „Die AGBS hat diesen Plan in einem gemeinsamen Brief mit dem BUND Bremen-Nord an den Beirat Vegesack entschieden abgelehnt, da dieser eine wesentliche Verlängerung der Vertunnelung des Bachlaufes bedeuten würde“, berichtet Susanne Wagner von der Aktionsgemeinschaft in einer E-Mail an die Redaktion.

Der Einfluss des Bachs auf die Versandung und Schadstoffbelastung des Vegesacker Museumshavens ist Susanne Wagner zufolge wesentlich geringer als angenommen. Die Nordbremerin verweist hierzu auf eine Senatsantwort auf eine FDP-Anfrage zu dem Thema. Demnach ist die Versandung in erster Linie bedingt durch die Gezeitenströmungen: „Die Problematik ist in fast allen Hafenbecken vorhanden. Eine Umleitung der Schönebecker Aue ist also nicht nur aus Naturschutzsicht abzulehnen, sondern würde das Problem der Versandung des Vegesacker Hafens auch nicht lösen“, sagt Susanne Wagner.

Auch die Bedeutung der Schönebecker Aue für die Schadstoffbelastung des Schlicks des Vegesacker Hafens hält die Aktionsgemeinschaft für zu hoch eingeschätzt: „Schlick in Hafenbecken ist ganz unabhängig von einem einmündenden Gewässer häufig erheblich belastet. Wir erinnern an die Problematik des mit Tributyl-Zinn belasteten Schlicks aus dem Grohner Sportboothafen in 2002/2003“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Allerdings setzt sich auch die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz dafür ein, dass Schadstoffeinträge in die Aue reduziert werden. Dabei sei das vom Landkreis Osterholz vorgesehene Ausweisungsverfahren, in dem weite Teile des Oberlaufes der Schönebecker Aue unter Naturschutz gestellt werden, ein wichtiger Schritt. Ebenfalls setze sich die AGBS dafür ein, dass die Abwässer der A270 im Bereich der Brücke über die Straße „An der Aue“ nicht ungeklärt in die Schönebecker Aue eingeleitet werden, zuletzt in einem Brief an den Vegesacker Beirat vom Dezember 2019.

Die AGBS freut sich auf eine Feier anlässlich der 400-Jahr-Feier zum Bestehen des Museumshavens, so Susanne Wagner. „Doch diese Feier darf nicht Anlass sein, die ökologische Funktion der Schönebecker Aue, deren ursprüngliche Mündung in die Lesum im Übrigen den Standort des heutigen Vegesacker Hafens bestimmte, zu verschlechtern.“ Nach erheblichen Eingriffen in der Vergangenheit „in Form von Begradigung, Kanalisierung, Vertunnelung und Uferbefestigung“ sei ist es nicht nur aus ökologischer Sicht geboten, den Bachlauf der Aue entsprechend seiner städtebaulichen Bedeutung für Vegesack aufzuwerten.

Rolf Noll vom Museumshaven-Verein hat ebenfalls Post von Susanne Wagner erhalten. Er betont, dass „hinsichtlich der Ziele der Arbeitsgemeinschaft und des BUND und uns keine Differenzen bestehen“. Er habe schon im Verlauf der Diskussion 2018 den Dialog angeregt: „Unser Antrag an die Baubehörde war eine Bitte um Überprüfung. Der Amtsleiter Maximilian Donaubauer hat mit uns gemeinsam darin sogar die Chance gesehen, die Länge der Verrohrung zu reduzieren und die Aue in Teilbereichen zu öffnen.“ Die Überprüfung sei jedoch aus technischen Gründen abgelehnt worden.

Rolf Noll ist jedoch weiterhin überzeugt, dass „die Versandung des Hafens durch die Aue unstrittig“ ist. „Die holländischen Erbauer des Hafens haben dies bereits vor 400 Jahren prognostiziert. Erst vor zwei Jahren musste ein großer Berg vor der Mündung durch eine Sofortmaßnahme abgebaggert werden“, so Noll. Einen Vergleich mit dem Grohner Hafen zu ziehen, sei falsch. „Nach den vorliegenden Bodenuntersuchungen der Hafenablagerungen sind die Anteile aus Ablagerungen durch die Schiffe äußerst gering. Dies rührt unter anderem daher, dass die Schiffe im Museumshafen zum großen Teil aus der Berufsschifffahrt kommen und in den meisten Fällen anders als Sportboote behandelt werden.“

Trotz der unterschiedlichen Ansichten zwischen beiden Vereinen hofft Noll auf eine Zusammenarbeit: „Sollte es gelingen, dass wir gemeinsam den belastenden Eintrag aus der Landwirtschaft und die immer noch hohe Verschmutzung durch die Oberflächenentwässerung der Straßen und des Bahnhofvorplatzes verhindern, wäre dies hervorragend.“

Weitere Informationen

Die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz veranstaltet am Sonntag, 21. Juni, ab 11 Uhr eine Führung durch das Schönebecker Auetal. Zusammen mit Ulli Vey vom Biolandhof Blumenthal soll die Situation der Schönebecker Aue auf Vegesacker Gebiet betrachtet werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der AGBS unter www.bremer-schweiz.de