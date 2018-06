Die Burglesumer wünschen sich für den Bahnhof St. Magnus unter anderem mehr Parkplätze und eine weitere Zufahrt. (Volker Kölling)

Der Park-and-Ride-Parkplatz in St. Magnus soll erweitert und attraktiver gestaltet ­werden. Das war jedenfalls Ende 2017 der Stand der Mitglieder im Burglesumer Verkehrsausschuss. Inzwischen stellt sich die Sache jedoch anders dar. In der jüngsten Ausschusssitzung gab es jetzt einen Streit zwischen Wilhelm Hamburger als Abgesandtem des Verkehrsressorts und Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU) um den Ausbau des Bahnhofs St. Magnus.

Der Referent aus dem grünen Ressort sprach in der Sitzung so, als habe er noch nie etwas über Umbaupläne am Bahnhof St. Magnus gehört. Das brachte Hornhues dann mit Hinweis auf eine lange Präsentation seitens des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) schon im Winter 2017 und klaren Beiratsbeschlüssen dann doch ziemlich auf die Palme. Hamburger sagte dazu: „Das ASV hat sich zum Bahnhof St. Magnus nicht geäußert.“ Er selbst hätte auch gerne mehr Park-and-ride-Parkplätze, aber man könne andererseits auch nicht die Parkbedürfnisse des gesamten Bremer Umlandes erfüllen. Und die Nutzer der Parkplätze in St. Magnus kämen ziemlich sicher aus Leuchtenburg oder gar aus Schwanewede.

Vertrösten

Martin Hornhues erinnerte an das Thema Mobilitätslösungen in Richtung ÖPNV und wiederholt auch an die große Umbaulösung, die man doch gerade erst in Aussicht gestellt bekommen habe – mit insgesamt mehr Parkplätzen, einer weiteren Zufahrt und noch anderen verkehrslenkenden Maßnahmen in St. Magnus.

Mehr zum Thema Am Bahnhof St. Magnus Pendler-Parkplatz soll wachsen Der Park & Ride-Platz am Bahnhof St. Magnus wird zu wenig genutzt. Der zuständige Ausschuss des ... mehr »

Hamburger ging darauf nicht ein, tröstete mit einer Verdoppelung der Fahrradboxen am Bahnhof Burg auf 39 und stellte lieber die Überlegungen für den Bahnhof Lesum in den Vordergrund seiner Ausführungen. Opfere man dort zwei Pkw-Parkplätze, so könne man bis zu acht zusätzliche abschließbare Fahrradboxen bauen. „Man“ sei in diesem Fall die Brepark. Grundsätzlich unterlägen die Parkflächen in Burg und Lesum der Brepark und nicht der Zuständigkeit des Ressorts. Genau wie das ASV eben in St. Magnus zuständig sei. Das seien die gewachsenen Strukturen in Bremen. Diskutiert wurde dann auf Anregung von Wilhelm Hamburger auch noch, ob nicht eine Fahrradgarage statt der Boxen in Lesum mehr Sinn machen würde. Hamburger: „In anderen Städten baut man die Radboxen schon gar nicht mehr, sondern diese Garagen, zu denen man mit einem Chip Zugang bekommt.“ Die seien günstiger und fast genau so sicher. Aber kaum hatte sich das Gremium auf solche einen Garagenbau für Lesum fokussiert, kamen von Hamburger auch schon Gegenargumente für eine schnelle Umsetzung: Dafür brauche es eine Baugenehmigung mit einer Prüfung des Untergrundes und noch viel mehr.

Martin Hornhues gewann zum Ende des Tagesordnungspunktes seine Fassung wieder zurück: Er formulierte einen Beschlussvorschlag für den Verkehrsausschuss: Die neuen Boxen in Burg für immerhin 25 000 Euro werden begrüßt, in Lesum sichere Radstellplätze gefordert. Am Bahnhof St. Magnus will der Beirat jetzt mit dem eigenen Stadtteilbudget voranschreiten und verpflichtet das Verkehrsressort zu entsprechenden Vorarbeiten für die ursprünglich angedachte Umbaulösung am Parkplatzbereich. Der Verkehrsausschuss folgte dem Beschluss einstimmig.