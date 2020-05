Manfred Severit fordert, dass mehr für die Natur in Bremen-Nord getan wird. (Manfred Severit)

St. Magnus. Manfred Severit hat seine Tätigkeitsfelder radikal gewechselt: vom IT-Experten zum Naturschützer, vom Programmieren und Reparieren von Maschinen zum Einsatz für eine gesunde Natur. Mit Bürotechnik fing die berufliche Laufbahn von Manfred Severit an, doch von den damals noch mechanisch betriebenen Maschinen entwickelte sich die Branche seit Mitte der 1970er Jahren rasant in Richtung Elektronik.

„Deshalb fing ich bald an, mich auf die Computerwelt einzulassen“, sagt Manfred Severit, „in einer Firma, die es heute längst nicht mehr gibt. Denn viele Unternehmen aus der Branche sind heute nicht mehr existent.“ Als IT-Spezialist arbeitete Manfred Severit, der heute in St. Magnus wohnt, bis zu seinem Ruhestand, ging jedoch schon im Alter von 58 Jahren in Altersteilzeit. „Ich habe mich von da an um psychisch Kranke gekümmert“, sagt er. Schon vorher hatte er sich gesellschaftspolitisch engagiert, zum Beispiel in der Friedensbewegung und im Betriebsrat.

Der entscheidende Anstoß, den Schwenk zum Natur- und Umweltschützer zu machen, kam mit seinem Einsatz im Tafelobstgarten, der vom BUND Bremen betrieben wurde. In dem Projekt wird Obst, das in ökologisch bewirtschafteten Kleingärten anfällt, Hilfsbedürftigen der Bremer Tafel kostenlos zur Verfügung gestellt. „Im Jahre 2011 fing mein Engagement im Tafelobstgarten an. Dabei konnte ich soziales Engagement mit dem Naturschutz ideal verknüpfen“, sagt er.

„Damals brachten wir aus Kleingärten in Findorff mehr als eine Tonne Obst und Gemüse zusammen, die wir der Bremer Tafel übergeben konnten.“ Doch bald weitete er seine Aktivitäten für den Umwelt- und Naturschutz aus und übernahm schließlich beim BUND den Arbeitskreis Bremen-Nord. Severit regte an, Thementage zum Beispiel zum Schutz der Ressource Wasser oder auch ein offenes Umweltforum durchzuführen, bei dem Fachleute Vorträge halten und über aktuelle Fragen des Umweltschutzes – auch in Bremen-Nord – diskutiert wird.

„Dass ich mich beim BUND engagierte, war eigentlich reiner Zufall, es hätte auch eine andere Organisation sein können“, sagt der Umweltaktivist. „Mir kam es vor allem auf Vernetzung und Engagement für die Sache an, und bis heute bemühe ich mich, dass möglichst viele Akteure an einem Strang ziehen.“ Manfred Severit gelang es immer wieder, Aktivitäten in Bremen-Nord zu bündeln und dafür zu sorgen, dass sie sich an einen Tisch setzen, seien es die Bürgerinitiative Tanklager Farge, die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz, der Nabu, die Ökologiestation, der ADFC oder die Aktion Krötenschutz.

Doch die teilweise bis zu acht Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit pro Tag sind ihm inzwischen zu viel. Deshalb fährt Manfred Severit, der auch ein leidenschaftlicher Naturfotograf ist, seine Aktivitäten beim BUND seit einiger Zeit stark zurück. „Es ist nicht möglich, zugleich an den Beiratssitzungen der Ortsämter teilzunehmen, Kontakt zu den politischen Parteien zu halten und dann auch noch die zahlreichen Vernetzungen der Akteure im Umweltbereich am Leben zu erhalten“, sagt er. Statt alles ehrenamtlich leisten zu lassen, müsse der BUND eine hauptamtliche Kraft in Bremen-Nord einsetzen, schlägt er vor. Nur dann könne die umfangreiche Arbeit geleistet werden, die unbedingt notwendig sei.

„Denn vieles in Bremen-Nord liegt auf Eis. Es gibt in diesem Teil von Bremen viele wertvolle Naturgebiete, für die auch die Umweltverbände eine Verantwortung tragen, und das Konfliktpotenzial ist groß“, sagt er. Zwar sei die Landwirtschaft in Bremen-Nord überwiegend extensiv und naturschonend, doch man müsse auch dafür sorgen, dass es so bleibt.

Der Trinkwasserschutz sei in Bremen-Nord ein wichtiges Thema, denn immer mehr Randgemeinden würden sich darüber beklagen, dass auf ihrem Terrain Grundwasserabsenkungen stattfinden. „Wir müssten uns deshalb für ein Wasserschutzgebiet auch in Vegesack einsetzen“, fordert Manfred Severit.

In Bezug auf die Valentinwildnis am Denkort in Farge, die vom BUND im Jahre 2017 gekauft wurde, fehle es an Öffentlichkeitsarbeit. „Dort müsste man die Bevölkerung besser informieren, zum Beispiel mit Infoständen am Wochenende, wie es die Holländer in ihren Naturgebieten vormachen“, schlägt Severit vor. Er fühlt sich von der BUND-Geschäftsstelle in Bremen ein wenig im Stich gelassen: Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes in Bremen-Nord würden dort nicht ausreichend wahrgenommen, beklagt Severit, und fordert mehr Personalkapazitäten: „Für die rund 750 BUND-Mitglieder in Bremen-Nord sollte es doch möglich sein, eine hauptamtliche Kraft einzusetzen.“

Aktuelle Bauplanungen, die die Natur und grüne Flächen in Bremen-Nord bedrohen, seien ein weiteres Thema, mit dem man sich befassen müsse. Ebenso wie mit dem viel zu wenig ausgebaute naturnahe Tourismus, zum Beispiel durch bessere Fahrradwege. „Durch die Corona-Krise sollte doch klar sein, dass wir auch in unserer Region eine heile Umwelt mit viel Grün brauchen, um gesund zu bleiben“, sagt Manfred Severit.