Marßel. In der Schlange, die sich vor der Söderblom-Kirche gebildet hat, halten die Leute den Mindestabstand von 1,50 Metern genau ein. Bevor jemand das Gebäude betreten darf, müssen die Hände desinfiziert werden, dann werden an der Stirn die Temperatur gemessen und eine Mundschutzmaske angelegt – ohne sie kommt niemand in den großen Raum, in dem acht Liegen für die Blutspende-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereitstehen. Auch die roten Liegen stehen in genügendem Abstand voneinander.

„Der Aufwand hat sich infolge von Corona natürlich vergrößert, und wir setzen auch mehr Personal ein als sonst“, sagt Lübbo Roewer vom DRK, „denn die Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung von Blutspenden, die von den Behörden erteilt wurden, sind mit Vorsichtsmaßnahmen verbunden, die strikt eingehalten werden.“ Durch die verschärften Sicherheits- und Hygienevorschriften können an einem Termin nicht mehr als 200 Blutspenden entgegengenommen werden. Da aber Blutpräparate nur kurze Zeit haltbar sind, müssen auch in Corona-Zeiten regelmäßige Blutspendetermine stattfinden.

Im Gemeindehaus der Söderblom-Kirche ist der Andrang der Blutspender groß. „Viele Leute sehen ein, dass man in der Corona-Krise Blut spenden sollte, denn schließlich wird genauso viel Blut für Therapie und Notfallversorgung benötigt wie bisher“, sagt Lübbo Roewer, „denn Blut ist nur sechs Wochen haltbar – wir brauchen ständig frische Spenden.“ Das in Bremen gesammelte Blut geht in das Institut des DRK-Blutspendedienstes in Springe bei Hannover. Dort wird es in einem Labor auf das Vorhandensein bestimmter Krankheitserreger getestet, bevor es dann aufgetrennt und verarbeitet wird.

Auch wenn zahlreiche Blutspender in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Stockholmer Straße gekommen sind, habe die Corona-Pandemie in Bremen insgesamt zu einem Rückgang von Blutspenden um zehn Prozent geführt, berichtet das DRK – was vielleicht an einer allgemeinen Verunsicherung der Bevölkerung liege. Denn jeder, der grippale oder Erkältungssymptome zeigt, sollte sich gar nicht erst auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Denn sind Coronaviren erst im Körper, werden sie auch durch Blut übertragen. Nicht ohne Grund wird vor der Zulassung zur Blutspende nach dem Auftreten von Husten, Schnupfen oder Fieber gefragt, ebenso, ob eine Coronavirus-Erkrankung vorlag oder Kontakt zu Erkrankten in den letzten zwei Wochen bestanden hat.

„Der Ablauf der Blutspende ist ansonsten gleich geblieben“, sagt Lübbo Roewer: Auch mit den neuen Sicherheitsvorkehrungen anlässlich der Corona-Pandemie muss jeder Blutspender vorher einen Fragebogen ausfüllen, denn ein guter Gesundheitszustand ist Voraussetzung. Durch einen kleinen Piks in die Fingerkuppe wird vor der Blutspende ein Blutstropfen entnommen, mit dem der Hämoglobinwert des Blutes ermittelt wird. „Damit erhält jeder Blutspender zugleich einen Gesundheitscheck“, sagt Lübbo Roewer.

Die ersten Spender machen es sich auf den Liegen bequem, und nach etwa zehn Minuten, wenn etwa ein halber Liter Blut aus der Vene entnommen wurde, gibt es einen kleinen Imbiss zur Stärkung. Doch der wird in Corona-Zeiten zum Mitnehmen angeboten, ein Verzehr vor Ort ist nicht möglich. „Wir geben den Spendern ein Lunchpaket mit nach Hause, in dem alles gut verpackt ist“, sagt Lübbo Roewer.

Es sei erfreulich, dass in Corona-Zeiten auch viele junge Leute kommen, unter denen zahlreiche Erstspender sind, sagt Roewer. „Die Zahl der Spender habe wieder zugenommen, denn die Ablenkungen sind derzeit einfach geringer.“ Einer der Spender ist an diesem Tag in Marßel Dennis Feye aus Woltmershausen, der sich in die Schlange vor der Söderblom-Kirche eingereiht hat. „Ich habe schon mehr als zehn Mal Blut gespendet“, sagt er, „und da ich derzeit auf Kurzarbeit bin, habe ich genügend Zeit, auch diesmal wiederzukommen.“ Er freut sich, auf diese Art Solidarität mit Kranken oder Unfallopfern zeigen zu können. Denn viele Erkrankte müssen ihr Leben lang Präparate erhalten, die aus Spenderblut gewonnen wurden. Aber auch Menschen mit Tumorerkrankungen, die sich in einer Strahlen- oder Chemotherapie befinden, sind auf die kontinuierliche Gabe von Blutpräparaten angewiesen, um die Nebenwirkungen dieser Therapien zu überstehen.

„Blut ist bisher durch nichts zu ersetzen“, sagt Lübbo Roewer, „denn künstliches Blut gibt es nicht.“ So werden täglich in Deutschland etwa 15 000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt, im Großraum Bremen/Oldenburg beträgt der tägliche Bedarf bis zu 1000 Blutspenden.

Allerdings stünden derzeit viele Lokalitäten wie zum Beispiel Kitas oder Schulen nicht für Spendetermine zur Verfügung, weil die Häuser komplett geschlossen sind. „Wir haben aber auch das Weserstadion für eine Blutspendeaktion in Anspruch nehmen können“, sagt Lübbo Roewer, „das steht ja derzeit leer und bietet richtig viel Platz.“

Weitere Blutspendetermine finden sich unter www.drk-bremen.de sowie www.blutspende-leben.de.