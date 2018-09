Für mehrere Stunden waren 700 Haushalte vom Stromnetz getrennt. (imago)

Ein großer Stromausfall hat am Montag den Bremer Norden für mehrere Stunden lahmgelegt. 700 Haushalte zwischen der Bremerhavener Heerstraße und dem Bahnhof Burg waren in Burgdamm ohne Strom, teilte SWB-Sprecherin Angela Dittmer auf Nachfrage mit. Während ab 16.15 Uhr wieder rund 400 Haushalte mit Strom versorgt wurden, mussten 300 Haushalte deutlich länger warten, bis sie wieder am Netz waren. Erst um 19.15 Uhr ging in den Häusern wieder das Licht an. "Sämtliche Haushalte sind wieder am Netz, die Reparaturen am Kabel werden sich aber noch bis Dienstag hinziehen", so Dittmer. Nur ein Altenheim hatte am Abend noch keinen Strom, wurde aber über eine Notfallversorgung abgesichert. Nicht betroffen vom Ausfall war die Bahnstrecke Richtung Bremerhaven, nur im Bahnhof Burg gab es bis 16.15 Uhr ebenfalls keinen Strom.

Ein 10.000-Volt-Kabel hatte der SWB ab dem Mittag reichlich Kopfschmerzen bereitet. 14 Kabelabschnitte waren zweitweise ohne Strom, am Nachmittag wurden sieben wieder angeschaltet. Bei den anderen sieben Abschnitten waren jedoch zwei defekt, mindestens einer davon musste repariert werden. "Im Zweifel muss dafür dann aber gegraben werden", erläuterte die SWB-Sprecherin. (sei)