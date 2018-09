Für mehrere Stunden waren 700 Haushalte vom Stromnetz getrennt. (imago)

Ein großer Stromausfall hat am Montag den Bremer Norden für mehrere lahmgelegt. 700 Haushalte zwischen der Bremerhavener Heerstraße und dem Bahnhof Burg waren in Burgdamm ohne Strom, teilte SWB-Sprecherin Angela Dittmer auf Nachfrage mit. Während ab 16.15 Uhr wieder rund 400 Haushalte mit Strom versorgt wurden, ist weiterhin fraglich, wann die anderen 300 Haushalte ans Netz gehen. "Ein 10.000-Volt-Kabel macht uns Kopfschmerzen. Insgesamt waren 14 Kabelabschnitte ohne Strom, davon sind jetzt sieben wieder am Netz", so Dittmer. Bei den anderen sieben Abschnitten seien jedoch zwei defekt, mindestens einer davon müsse repariert werden. "Im Zweifel muss dafür dann aber gegraben werden", erläutert die SWB-Sprecherin. Es sei daher möglich, dass die Haushalte auch noch den ganzen Montag ohne Strom auskommen müssten. (sei)