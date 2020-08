Rettungskräfte suchen seit dem späten Nachmittag auf der Weser bei Berne nach einem vermissten 26-jährigen Schwimmer. (Barbara Wenke)

Polizei, Feuerwehr und Taucher der DLRG setzen heute die Suche nach einem Mann fort, der am späten Dienstagnachmitag beim Schwimmen in der Weser in Höhe des Fähranlegers Berne untergegangen ist. Die Taucher hatten das Gebiet bis um 2 Uhr in der Nacht abgesucht, die Suche dann aber vorübergehend abgebrochen. Derzeit wird sich abgestimmt, wie und wo die Suche wieder aufgenommen wird, teilte eine Sprecherin der Polizei Bremen, die den landesgrenzenübergreifenden Einsatz leitet, mit.

Ein Großaufgebot von rund 160 Einsatzkräften hatte am Dienstagabend mit Sonarbooten, Rettungshunden und Drohnen nach dem verunglückten Mann gesucht. Um kurz nach 17 Uhr waren die Einsatzkräfte mit dem Stichwort „Person im Wasser“ zu einem Einsatz an den Fähranleger Berne gerufen worden. Vor Ort berichteten Augenzeugen Bernes stellvertretenden Gemeindebrandmeister, Sven Bolte, der als Einsatzleiter fungierte, dass ein 26-Jähriger beim Schwimmen untergegangen sei. Rettungsversuche seien aufgrund der starken Strömung gescheitert.

Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte nachalarmiert. DLRG-Gruppen aus Stedingen, Brake, Butjadingen, Nordenham, Bremen-Stadt und Bremen-Nord rückten mit Tauchern und Booten an. Ihr Suchgebiet legte die Einsatzleitung insbesondere für den Bereich des Fähranlegers fest. „Wir wissen, dass bewusstlose Personen im Wasser absacken und dann am Grund von der Strömung mitgeschleift werden“, erläuterte der leitende Notarzt, Olaf Hesper, warum bei auflaufendem Wasser flussaufwärts der Unglücksstelle gesucht wurde. Oberhalb der Wasserlinie unterstützten Boote mit Sonargeräten die Taucher.

Die Unterwassersuche gestaltete sich schwierig. Das Wasser im Uferbereich war trüb. Ein Sprecher der DLRG sprach von einer Scheibenwischer-Suche: Wie ein Scheibenwischer bewegten sich die Taucher hin und her von Nord nach Süd und zurück. Ein in die Uhr eingebauter Kompass gab dabei die exakte Linie vor.

In der Luft zog derweil ein Polizeihubschrauber seine Runden. „Die Besatzung kann ein größeres Gebiet einsehen als die Besatzung an Bord“, erklärte Einsatzleiter Bolte. „Mit dem Boot fährt man manchmal an einer Person vorbei und sieht sie nicht, weil das Wasser so trüb ist.“ Aus dem Hubschrauber heraus könne in derartigen Fällen wertvolle Hilfe geleistet werden.

An Land machten sich Dutzende von Feuerwehrmännern und -frauen am Strand des Naturschutzgebietes Juliusplate, auf dem Warflether Sand, dem Elsflether Sand und der Weserinsel Ruschsand auf die Suche nach dem Verunglückten. Zuerst galt es allerdings den beliebten Strand an der Juliusplate, der aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen gut gefüllt war, zu räumen.

Der Betrieb der Weserfähre zwischen Berne und Bremen-Farge wurde eingestellt und erst nach Mitternacht wieder aufgenommen. Des Weiteren ordnete die Einsatzleitung an, den Schiffsverkehr auf der Weser so weit wie möglich einzustellen. Einzig große Frachter durften langsam passieren, „weil die sich sonst quer gedreht hätten“, begründete Sven Bolte.

An der Suche beteiligten sich auch sieben Hundeführer der Rettungshundestaffel Lemwerder. Ein Drohnenpilot erforschte die Schilfbereiche der Juliusplate. Gerne hätte der Einsatzleiter auch einen Hund vom Boot aus eingesetzt, doch die vierbeinigen Lemwerderaner Rettungsstaffelmitglieder sind auf den Einsatz in Trümmern sowie auf die Vermisstensuche an Land spezialisiert. Dem Einsatzleiter hatte ein Angebot einer Rettungshundestaffel aus Osnabrück vorgelegen. Sven Bolte lehnte die Offerte allerdings schweren Herzens ab. „Die Osnabrücker haben Hunde, die für die Wasserortung ausgebildet sind. Aber es hätte leider viel zu lange gedauert, bis die vor Ort gewesen wären.“

Mehrere Angehörige verfolgten die Suche nach dem Verunglückten. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden sie ins Rathaus gebracht, wo sich Mitarbeiter des ehrenamtlichen Kriseninterventionsteams (Kit) Wesermarsch um sie kümmerten.

Die Suche wird am Mittwochvormittag fortgesetzt.