Rainer Frankenberg steht im Sommer 2019 neben der Süntelbuche, die damals gerade erst beschädigt worden war. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der etwa 150 Jahre alte Baum gefällt werden muss. (Christian Kosak)

Die alte Süntelbuche, die im Sommer vergangenen Jahres in Wätjens Park von Unbekannten angezündet worden ist (wir berichteten), wurde durch das Feuer so schwer geschädigt, dass sie nun gefällt werden muss. Das kündigt der Umweltbetrieb Bremen an. „Zu unserem großen Bedauern müssen wir mitteilen, dass die große Süntelbuche gefällt werden muss. Der seltene Baum wurde durch den Brandanschlag so schwer geschädigt, dass er nicht mehr verkehrssicher ist“, schreibt Sprecherin Kerstin Doty in einer Pressemitteilung. Eine Nachpflanzung an derselben Stelle sei geplant.

Der etwa 16 Meter hohe Baum nahe der Rosenallee war schon lange hohl und daher mit Stahlseilen gesichert, um dem Wind trotzen zu können. Nach Einschätzung von Rainer Frankenberg, Vorsitzender des Fördervereins Wätjens Park, hätte er jedoch noch viele Jahrzehnte weiterleben können, da die Leitungsbahnen, durch die sich der Baum versorgt, in der Rinde liegen.

Im Juli vergangenen Jahres hatten Unbekannte dann jedoch glühende Grillkohle in dem hohlen Stamm der vermutlich 150 Jahre alten Süntelbuche entsorgt. Zusätzlicher Schaden war durch die Löscharbeiten entstanden. Um den Schwelbrand bekämpfen zu können, mussten die Feuerwehrleute mit der Motorsäge ein Loch in den Stamm bohren. Auf die Besonderheit des Baumes, der in Wätjens Park ein Einzelstück ist, machte sogar ein Schild aufmerksam.

Süntelbuchen sind eine ungewöhnlich wachsende Variation der Rotbuche. Vor einigen Jahrhunderten waren sie im Süntel, einem stark bewaldeten Höhenzug des Weserberglands, noch weit verbreitet. Besonders sind ihr Dreh- und Krüppelwuchs, Schlaufenbildung und ihre vielen Verzweigungen. Wegen ihres oftmals skurrilen Wuchses wurden die Bäume früher auch Hexen- oder Teufelsholz genannt. Bei Waldbesitzern waren sie nicht sonderlich beliebt, weil aus den Bäumen kaum jemals ein ganzer Meter gerade gewachsenes Holz gewonnen werden konnte.

Rainer Frankenberg hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass in der Grünanlage gegrillt wird, obwohl das verboten ist. Ähnliche Probleme gibt es regelmäßig im Sommer auch in Knoops Park in St. Magnus. Wie gravierend die Folgen sein können, wird nun am kommenden Mittwoch sichtbar: Dann wird die Süntelbuche gefällt. Der Umweltbetrieb plant nach Angaben von Kerstin Doty eine Nachpflanzung. „Wenn es möglich ist, werden wir wieder eine Süntelbuche pflanzen.“ Allerdings seien diese Bäume gar nicht so einfach zu bekommen. „Wir bemühen uns aber“, versichert die Sprecherin.