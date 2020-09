Am Montagabend wurde ein Supermarkt in der Meinert-Löffler-Straße überfallen (Symbolbild). (Friso Gentsch/DPA)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend einen Supermarkt in der Meinert-Löffler-Straße in Vegesack ausgeraubt. Wie die Polizei Bremen mitteilt, standen die Angestellten kurz nach Ladenschluss draußen vor dem Markt und wollten die Türen abschließen. Zwei Männer kamen auf die Mitarbeiter zu, einer von ihnen hatte eine Schusswaffe in der Hand. Sie zwangen den 53-jährigen Marktleiter, die Tür wieder aufzuschließen, drängten die Gruppe zurück in den Laden und forderten Geld. Anschließend fesselten sie die Angestellten mit Kabelbindern und Klebeband und flüchteten mit dem Bargeld. Die Mitarbeiter konnten sich selbst befreien und alarmierten die Polizei.

Polizei Bremen sucht Zeugen

Die Täter sind dem Polizeibericht zur Folge zwischen 20 und 25 Jahren alt. Einer von ihnen ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Der Mann trug eine schwarze Sturmhaube, einen grauen Schal, eine graue Jogginghose, Sportschuhe und dazu eine schwarze Daunenjacke. Zudem hatte er eine Brille mit gelben Gläsern auf. Der zweite Täter war etwa 1,85 Meter groß, schlank und hatte einen blauen Kapuzenpullover an. Darüber trug er eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sportschuhe der Marke Nike. Er hatte eine Kapuze auf und vor dem Gesicht ein weißes Tuch. Die Männer hatten eine schwarze Sporttasche mit einem blauen, so genannten Kuhfuß dabei, den sie jedoch nicht einsetzten. Außerdem haben die Mitarbeiter einen weißen Leinenbeutel bei den Tätern gesehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst telefonisch unter 04 21 / 362 38 88 zu melden.