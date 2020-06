Die Beamten haben einen Täter geschnappt und ermitteln jetzt weiter. (Carsten Rehder/Dpa)

Die Polizei musste am Donnerstag kurz nach 19 Uhr zu einem Einsatz an der Betonstraße in Farge ausrücken. Zum Hergang schreiben die Beamten, dass dort offenbar drei Personen gegen einen vorbeifahrenden Motorroller traten. Der mit zwei Männern (27 und 37 Jahre alt) besetzte Roller stürzte. Das Trio schlug und stach dann dem Bericht nach mit Fäusten, einem Brecheisen und einem Schraubendreher auf die Opfer ein. Hierbei erlitt der 27-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf, diverse Prellungen und Hämatome sowie eine Stichwunde. Die drei Täter flüchteten anschließend mit einem Auto.

Einsatzkräfte konnten den Wagen dann mit laufendem Motor vor einem Wohnhaus an der Schwaneweder Straße ausfindig machen. Am Fahrzeug standen zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Im selben Moment sei eine dritte Person mit einer Tasche aus dem Haus getreten. Der Mann konnte gestellt werden. In der Tasche hatte der 24-Jährige etwa 350 Gramm Cannabis. Die Polizei fand im Fluchtwagen unter anderem zwei Messer, eine Armbrust mit Pfeilen sowie fünf Ampullen Testosteron. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn und die beiden Flüchtigen dauern an. Sie werden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.