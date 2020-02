Einbrüche in Vegesacker Geschäfte mit Gullydeckeln häufen sich in der letzten Zeit. (Christian Kosak)

Vegesack. Mehrfach haben Einbrecher in den vergangenen Tagen mit Gullydeckeln Schaufensterscheiben von Geschäften in Vegesack eingeschlagen. In zwei Fällen gelang es den Unbekannten auch, auf diese Weise in die Läden einzudringen. Wie berichtet häufen sich in Vegesack Einbrüche dieser Art.

Nach Polizeiangaben warfen unbekannte Täter zunächst am späten Freitagabend, 7. Februar, zwischen 19.10 Uhr und 23.45 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Geschäftes für elektronische Rauchwaren an der Friedrich-Schild-Straße mit einem Gullydeckel ein. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die mit kleineren Paketen in den Händen vom Tatort wegliefen. Es soll sich um zwei jüngere Männer gehandelt haben, die schwarze Oberbekleidung mit Kapuze trugen.

Am Folgetag, also am Sonnabend, 8. Februar, versuchten erneut zwei Personen gegen 21.40 Uhr, auf die gleiche Weise in das Geschäft einzudringen. Die beiden männlichen Täter kamen laut Polizei jedoch nicht in die Räume. Sie sollen getrennt voneinander weggelaufen sein. Der eine Täter ging Richtung Aumunder Heerweg, der andere in Richtung Zur Vegesacker Fähre davon. Einer der Täter hatte eine große, dunkle Umhängetasche der Marke Adidas dabei.

Des Weiteren warfen unbekannte Täter zwischen Sonnabendmittag, 13 Uhr, und Sonntagabend, 18.50 Uhr, einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe eines Friseursalons an der Hermann-Fortmann-Straße. In diesem Zeitraum gelangten der oder die Täter durch ein circa ein Quadratmeter großes Loch in das Gebäude. In diesem Fall liegt der Polizei keine Täterbeschreibung vor.

Die Polizei bittet eventuelle weitere Zeugen der Vorfälle, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.