Dieses Luftfoto zeigt den Verladebahnhof des Tanklagers, die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2014. (Studio B)

Der Streit um die Frage, wie groß die Gefahr ist, die vom ehemaligen Tanklager Farge ausgeht, ist neu entbrannt. Gleich bei zwei Sitzungen ist die aktuelle Situation das Thema. Zunächst trifft sich am Montag, 29. April, um 18.30 Uhr im Stiftungsdorf Rönnebeck an der Dillener Straße der Tanklager-Ausschuss des Blumenthaler Beirats. Hauptpunkt ist die „Entwicklung der Trinkwassergefährdung im näheren Umfeld des Tanklagergebiets und die Entwicklung der Schadstofffahne“. Zudem geht es um den aktuellen Sanierungssachstand. Gäste sind Rainald Brede von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Ulrich Wessel vom Referat Bodenschutz beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.

Am Dienstag, 7. Mai, folgt dann eine Bürgerversammlung, zu der die Tanklager-Bürgerinitiative einlädt. Sie findet um 19 Uhr im Gemeindesaal der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck/Farge, Farger Straße 19, statt. In diesem Rahmen ist eine Podiumsdiskussion angekündigt, an der ebenfalls Brede zusammen mit Vertretern der Bürgerschaftsfraktionen teilnehmen wird.

Bereits im Vorfeld hat die Bürgerinitiative eine Presseerklärung zu den strittigen Fragen herausgegeben. Darin beziehen sich die Bürger darauf, dass der Senator für Umwelt Anfang März an alle betroffenen Haushalte eine aktualisierte Information zum Grundwasser im Bereich Bremen Farge/Rönnebeck geschickt habe. „Es wird erneut empfohlen, kein Grundwasser aus Gartenbrunnen zu nutzen, da es stark durch die Schadstoffe BTEX und MTBE verunreinigt ist“, sagt die Initiative.

Wie man dem 13. Sachstandsbericht zum Tanklager entnehmen könne, seien die gemessenen Schadstoffgehalte weiterhin extrem hoch. So haben beispielsweise amtliche Grundwasseranalysen im Bereich Helastraße/Richard-Taylor-Straße Werte zwischen 300 und 1400 Mikrogramm BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol) pro Liter Grundwasser ergeben. Der zulässige Grenzwert für die Giftstoffgruppe BTEX betrage zum Vergleich 20 Mikrogramm pro Liter, der für den Einzelstoff Benzol sogar nur ein Mikrogramm.

PAK-Verunreinigungen (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), heißt es seitens der Bürger weiter, sind mittlerweile auf einer Fläche von 80 Hektar – ausgehend vom Verladebahnhof II bis hin zum Weserufer – nachweisbar. Die Initiative schreibt: „So werden an der Grundwassermessstelle Samlandstraße/Heinrich-Steffens-Straße Messwerte bis 15 Mikrogramm pro Liter Grundwasser verzeichnet. Die Geringfügigkeitsschwelle für diese Stoffgruppe ist aus gutem Grunde sehr niedrig und liegt bei 0,2 Mikrogramm pro Liter. Dieser Wert wurde im Bereich der Schadstoffahne stellenweise um das Hundertfache überschritten.“

„Obwohl Grundwasserschutz noch nie so wichtig war wie heute, wird eine Sicherung und eine anschließende Sanierung der sich weiterhin ausbreitenden Schadstofffahne nicht vorgenommen. Es ist zu befürchten, dass diese Versäumnisse irgendwann teuer von den Bremer Bürgern bezahlt werden müssen“, sorgt sich Heidrun Pörtner, Vorsitzende der „Bürgerinitiative Tanklager Farge“. Die Initiative ist unverändert überzeugt, dass sich der Abstand des verunreinigten Grundwassers zum nächsten Tiefenbrunnen verringert, der vom Wasserwerk Bremen-Nord für die Bereitstellung von Trinkwasser genutzt wird.

"Der Schutz eigener Grundwasserressourcen sollte die höchste Priorität seitens der Bremer Behörden besitzen“, fordert auch der zweite Vorsitzende Olaf Rehnisch. Die Initiative erwartet von der Umweltbehörde, dass eine Sanierung für das kontaminierte Grundwasser außerhalb des Verladebahnhofes II angeordnet wird.