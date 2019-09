Zeugen haben den Täter erkannt und die Polizei informiert. (Patrick Seeger)

Er soll am vergangenen Sonnabend bei einem Überfall auf eine Tankstelle an der Borchshöher Straße in Aumund Bargeld geraubt und sich dabei entschuldigt haben. Zuvor hatte er die 20-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht. Auf seine Spur kamen die Polizisten jetzt offenbar durch Zeugenhinweise. Bei einer Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme fand die Polizei Beweise und beschlagnahmte sie. Der 28-Jährige habe in einer ersten Vernehmung den Raubüberfall vom Wochenende gestanden. Derzeit prüfe die Polizei, ob er weitere, gleich gelagerte Delikte begangen hat. Es werde geprüft, ob er in Haft bleiben muss.