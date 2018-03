Ortsbürgermeisterin Angelika Cordes setzte auf eine Stellungnahme des Vereins bis zum 9. März. Doch nichts passierte. (Christian Kosak)

Das sportliche Ende des 1. FC Neuenkirchen wurde am 16. Mai 2017 eingeleitet. Damals verloren die Rotweißen ihr letztes offizielles Fußballspiel in der zweiten Kreisklasse Osterholz mit 4:18 gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck. Seitdem gibt es den 1980 gegründeten Verein nur noch auf dem Papier. Der Rasenplatz an der Reiterschanze ist verwaist, vermüllt und von Gestrüpp überwuchert. Jetzt will die Gemeinde Schwanewede den Pachtvertrag kündigen.

Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn offiziell kann der 1. FC Neuenkirchen den Sportplatz bis 2022 nutzen. Erst dann läuft der Vertrag mit der Gemeinde Schwanewede nach den Worten des Stellvertreters von Bürgermeisters Harald Stehnken, Jens Bunk, aus. Gleichwohl soll die Verwaltung die Kündigung auf den Weg bringen. Das jedenfalls hat der Ortsrat Neuenkirchen, wie berichtet, auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Mitglieder des Ortsrates hatten das Fußballfeld an der Reiterschanze schon im vergangenen Herbst in Augenschein genommen und einen „desolaten Zustand“ registriert. Auch Ortsbürgermeisterin Angelika Cordes (SPD) ist nicht gerade erfreut: „Der Rasenplatz wächst förmlich zu, überall sammeln sich Dreck und Müll.“

Ende Januar, erläutert Angelika Cordes, habe sie zusammen mit Vertretern des Bauamtes ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des 1. FC Neuenkirchen, André Schacht, geführt. Dabei sei vereinbart worden, dass der Verein bis zum 9. März erklärt, ob er den Sportplatz überhaupt noch nutzen wolle. Auf eine Erklärung haben Neuenkirchens Kommunalpolitiker sowie die Verwaltung im Rathaus aber bis heute vergeblich gewartet. Telefonisch war Schacht auch von der Redaktion bislang nicht zu erreichen. Der 1. FC Neuenkirchen habe offensichtlich keine Perspektive mehr, stellt die Ortsbürgermeisterin fest.

Als eingetragener Verein firmiert der 1. FC Neuenkirchen seit 1980. Damals trennte sich die Fußballsparte vom TSV Neuenkirchen. Und die Kicker sorgten für Furore. Mit den Brüdern Böhm und Kudlik stiegen die Neuenkirchener bis in die Bezirksliga Lüneburg auf und waren ein Aushängeschild im Fußballkreis Osterholz. Doch ebenso schnell wie er glänzte, verblasste der Ruhm. Ende der Saison 2014/2015 stieg der 1. FC Neuenkirchen aus der ersten Kreisklasse Osterholz ab, zwei Jahre später beendete er die Serie in der zweiten Kreisklasse als Tabellenvorletzter. Und weil er personell offensichtlich ausgeblutet war, wurde für die neue Saison keine Mannschaft mehr gemeldet. Nach 37 Jahren ruht derzeit der Vereinsfußball auf dem Platz an der Reiterschanze.

Interesse vom Schützenverein und der Feuerwehr

Für genau diesen Platz interessieren sich jetzt der benachbarte Schützenverein sowie die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen. Der Vorstand der Grünröcke möchte die Bogenschützen auf dem Rasenplatz trainieren lassen. Und Neuenkirchens Ortsbrandmeister Rolf-Dieter Thies kann sich gut vorstellen, dass die Grünfläche demnächst für Übungen und Wettbewerbe der Jugendfeuerwehr genutzt wird. Fahrzeuge, so der Mann von der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen, dürften das Sportfeld allerdings nicht befahren. Sie würden die Drainage beschädigen.

Sven Tittje, Vorsitzender des Schützenvereins Neuenkirchen, hat zudem grundsätzliche Vorbehalte. Sportliche Aktivitäten auf dem Rasenplatz hält er nur für möglich, wenn die Gemeinde die Ehrenamtlichen unterstützt. Konkret: Die Verwaltung soll das Fußballfeld wieder in einen ordentlichen Zustand versetzen und auch in Zukunft für die Pflege aufkommen. Außerdem, das machte Tittje deutlich, müssten Schützenverein und Feuerwehr rechtzeitig erfahren, mit welchen Kosten sie zu rechnen haben.

Bevor Feuerwehr und Schützen das Gelände an der Reiterschanze aber in Beschlag nehmen können, sind erst einmal der Verwaltungsausschuss des Schwaneweder Rates sowie die Gemeinde am Zug. Wenn der Verwaltungsausschuss dem Wunsch der Neuenkirchener Kommunalpolitiker entspricht, will Jens Bunk eine außerordentliche und damit fristlose Kündigung des Pachtvertrages auf den Weg bringen.

Adressat ist dann André Schacht, der in Neuenkirchen wohnt. Er muss der Kündigung zustimmen, bevor der Sportplatz anderweitig genutzt werden darf, kann aber auch den Klageweg beschreiten. Das wiederum würde bedeuten, dass der Sportplatz für den Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr noch länger tabu bleibt. Es sei denn, so Ortsbürgermeisterin Angelika Cordes, der 1. FC Neuenkirchen erlaube ihnen die Nutzung des Sportareals für ihre Zwecke. Voraussetzung wäre allerdings, dass es darüber ein Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden gibt, beziehungsweise ein Gespräch mit ihm möglich ist.