Viel Verkaufsfläche, viel Leerstand – das soll sich jetzt ändern: Nach Angaben von Michael Mertmann, Vorstand der AVW Immobilien AG, wird die Markthalle Ende Juni zum Tedi-Markt. (Christian Kosak)

Michael Mertmann: Der neue Mieter wird Ende Juni sein Geschäft in der Markthalle am Sedanplatz eröffnen.

Das ist fast richtig. Miete werden wir bereits für den Monat Juni erhalten. Die Markthalle ist nämlich jetzt, Ende Mai, an den Mieter übergeben worden.

Der Mieter heißt Tedi. Erst wollte der Konzern die Markthalle für seine Tochtergesellschaft Black.de nutzen, hat aber letzten Endes sein Konzept für den Standort noch einmal verändert. Jetzt wird aus der Markthalle ein Tedi-Markt.

Der Verzug hat nichts mit der konzerninternen Umstellung von einem Black.de- auf einen Tedi-Markt zu tun, sondern mit dem Genehmigungsverfahren, um das Konzept des Konzerns in der Markthalle zu realisieren. Es gab mehrere Anforderungen seitens der Stadt beziehungsweise des Bauamtes, die für die Genehmigung erfüllt werden mussten.

Auch wir hatten uns das genau aus diesem Grund leichter vorgestellt. Die Detailvorschriften haben allerdings noch einmal einen Antrag auf Nutzungsänderung erforderlich gemacht, für den verschiedene Pläne und Dokumente eingereicht werden mussten. Zudem wurden mehrere Gremien mit der Entscheidung betraut. Darum brauchte das Genehmigungsverfahren seine Zeit. Wir haben das Bauamt aber stets als kooperativen Partner wahrgenommen.

Es soll eine Mischung aus beiden Produktpaletten geben. Tedi will das klassische Sortiment um Komponenten des Black-de-Angebots erweitern. Darum wird der Markt nicht so aussehen wie ein Black.de-Store, der eher dunkel bis schwarz gehalten ist, sondern wie eine moderne Tedi-Filiale.

Wir haben es an dieser Stelle mit einem Abwägungsprozess zu tun. Auf der einen Seite gibt es Wünsche der Politik, auf der anderen steht das Gebäude seit Jahren leer. Nachdem mehrere Versuche gescheitert waren, die Markthalle zu beleben, mussten wir uns entscheiden: Entweder das Gebäude steht weiter leer, was niemand will – oder wir schaffen ein Angebot, das zwar kein Wunschangebot der lokalen Politik ist, aber zumindest der Fußgängerzone eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit und Kunden bringt.

Das wissen wir heute noch nicht. Das Unternehmen hat uns im Vorfeld keine Frequenzanalyse vorgelegt. Tedi ist aber fest davon überzeugt, dass der Standort ein guter Standort ist. Wie viele Kunden letztlich die neue Filiale am Sedanplatz nutzen, werden wir später ­gemeinsam mit dem Unternehmen feststellen.

Darüber ist uns nichts bekannt.

Tedi wird einen Quadratmeterpreis zahlen, der unter zehn Euro liegt.

Tedi wird 1050 der 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche übernehmen. Und zwar den vorderen Teil des Gebäudes, der zum Marktplatz ausgerichtet ist.

Für die sind wir noch auf der Suche nach einem Mieter. Wir glauben, dass sich dieser Bereich gut für ein gastronomisches Konzept eignet – beispielsweise für ein Café, eine Bäckerei oder einen Imbiss.

Ziel ist es, die verbleibende Fläche noch in diesem Jahr zu vermieten.

Dass wir bereits in Gesprächen mit mehreren Interessen sind.

Tedi hat die Option, nach den fünf Jahren den Mietvertrag noch einmal um fünf Jahre zu verlängern. Das bringt erst einmal Kontinuität für den Standort. Andererseits werden wir uns Überlegungen der Politik, das Grundstück der Markthalle langfristig neu zu gestalten, nicht verschließen.

Wir haben immer gesagt, dass wir solchen Diskussionen offen gegenüberstehen. Am Ende muss ein neues Konzept jedoch für uns wirtschaftlich tragbar sein.

Bisher gab es noch kein Treffen mit der Behörde oder dem Bauamt. Allerdings bekommen wir immer mal wieder Anrufe von Personen, die uns Vorschläge machen, wie das Grundstück umgestaltet werden könnte. Ich denke, dass der Fünf-Jahres-Mietvertrag mit Tedi auch eine Chance für die Stadt sein kann, in diesem Zeitraum über neue Ideen und Lösungen nachzudenken.

Zur Person

Michael Mertmann (43)

ist seit Anfang vergangenen Jahres im Vorstand der AVW Immobilien AG. Davor arbeitete er über mehrere Jahre für die HSH Nordbank AG. Mertmann ist verheiratet, hat zwei Töchter und wohnt in Hamburg.