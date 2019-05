Die Ritzenbütteler Straße ist unübersichtlich und im Begegnungsverkehr für Fahrradfahrer gefährlich. (Christian Kosak)

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Lemwerder gestiegen. Mit dieser Entwicklung hebt sich die Gemeinde nicht vom Trend der übrigen Kommunen im Landkreis Wesermarsch ab. Klaus Lücke, Leiter des Polizeikommissariats Brake, dem die Polizeistation in Lemwerder angegliedert ist, erklärte die Entwicklung im Rahmen einer Veranstaltung, zu der die örtliche SPD mit dem Titel „Sicherer Straßenverkehr in Lemwerder“ in die Begu eingeladen hatte. Gründe sind demnach die steigende Anzahl motorisierter Verkehrsteilnehmer sowie mehr Meldungen von sogenannten Bagatellunfällen wie Parkplatzremplern mit Blechschäden.

Unfallschwerpunkte würden seitens der Polizei analysiert und Lösungswege aufgezeigt, berichtete Lücke vor knapp 30 interessierten Zuhörern. Arbeitskreise, so der Kommissariatsleiter weiter, gebe es zu den Themen Straßenraumgestaltung, Verkehrsaufklärung und Verkehrsüberwachung.

Für Lemwerder haben sich laut SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Günter Naujoks aus der Diskussion insbesondere zwei Straßen als Problemfelder herauskristallisiert: Die Ritzenbütteler Straße und die Stedinger Straße. Die Anregungen der Bürger, die Geschwindigkeit auf der Ritzenbütteler Straße zu reduzieren und die Querungshilfe in Höhe der Awo-Seniorenwohnanlage umzugestalten, haben die Sozialdemokraten umgehend mit Verkehrsexperten der Kreisverwaltung sowie mit Vertretern der Lemwerderaner Verwaltung und der übrigen Ratsfraktionen besprochen.

Auf der Ritzenbütteler Straße wünschten sich die Bürger zwischen Deichschart und Pollenstraße zur Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer eine 30er-Zone. Ein hohes Gefahrenpotenzial bestehe aufgrund von Unübersichtlichkeit und teilweise enger Kurven auch bis zum Ortsausgang. So sei der Begegnungsverkehr mit Linienbus gefährlich und führe oft zu riskanten Manövern.

Da es auf der Ritzenbütteler Straße letztmals 2016 eine Verkehrsmessung gegeben habe, solle diese zeitnah – nach Abbau der jetzigen Baustelle und außerhalb der Ferienzeiten in Niedersachsen – erneut vorgenommen werden. Vor drei Jahren betrug das Aufkommen 1260 Fahrzeugen pro Tag. Die Ergebnisse würden ausgewertet und könnten zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem besonders häufig genannten Abschnitt zwischen Deichschart und Pollenstraße führen, fasst Naujoks sein Gespräch mit der Kreisverwaltung zusammen. Auch der weitere Verlauf der Straße werde begutachtet. Insbesondere sollen die Erfahrungen der Linienbusfahrer berücksichtigt werden.

Die Querungshilfe Stedinger Straße werde von der Kreisverwaltung hingegen als ausreichend angesehen. Der SPD Ortsverein plane dennoch eine Informationsveranstaltung mit der Awo und der Polizei Lemwerder, denn sowohl Fußgänger als auch Autofahrer seien unsicher in der Nutzung. Verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten der Radwegeausschilderung wurden bei dem Gespräch zwischen den Verwaltungsmitarbeitern und den Kommunalpolitikern ebenfalls veranlasst beziehungsweise geprüft.

Auch im Bereich der Personenschäden liegt Lemwerder, bezogen auf die Einwohnerzahl, im Kreisdurchschnitt. Klaus Lücke erläuterte die Verkehrssituation in der südlichsten Wesermarschgemeinde anhand von Grafiken. Sein Vortrag kann bei Günter Naujoks (guenter.naujoks@t.online.de) angefordert werden.