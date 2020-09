Kater Georgy mit Schusswunde unterm rechten Auge: Im vergangenen Jahr war sein Fall erst vorm Amts-, dann vorm Landgericht verhandelt worden. (FR)

Die Polizei registriert immer wieder Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, auch schwere. Mal geht es um Schüsse auf Katzen, mal auf Hunde, mal auf Vögel. Zuletzt wurde in Schwanewede ein Kater getötet. Ein Unbekannter hatte dreimal mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen. Wie viele Fälle den Beamten pro Jahr im Bremer Norden, in der Wesermarsch und in Osterholz gemeldet werden. Wie sich die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben. Und wie häufig Tatverdächtige überführt und angeklagt werden. Ein Überblick.

Bremen-Nord: In der jährlichen Kriminalitätsstatistik für Bremen werden Schüsse auf Tiere ebenso kontinuierlich dokumentiert wie Raubüberfälle, Einbrüche, Diebstähle, Erpressung. Laut Franka Haedke gab es zwischen 2015 und 2019 stadtweit fünf Fälle, im Bremer Norden zwei. Die Polizeisprecherin sagt, dass mal auf ein Reh geschossen wurde, mal auf einen Kater, eine Wildente, eine Krähe, eine Taube. Ihrer Ansicht nach ist die Zahl der Fälle zu niedrig, um daraus eine Steigerung oder einen Rückgang ableiten zu können.

Nach Haedkes Rechnung konnten bei zwei Verfahren die Täter ermittelt werden. Ob es bei beiden zu einer Anklage kam, ist unklar. Ganz sicher ist nur eine Verhandlung. Im Vorjahr stand ein Mann aus dem Bremer Norden vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm unter anderem vor, in Burglesum einem Kater mit einem Kleinkalibergewehr ins Gesicht geschossen zu haben. Die Verletzungen des Tieres waren so schwer, dass es notoperiert werden musste. Es war die zweite Schusswunde für den Kartäuser-Mischling.

Der Fall von Kater Georgy wurde erst vor dem Amts-, dann vor dem Landgericht verhandelt. Zu einer Verurteilung wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz kam es bei beiden nicht. Für die Richter gab es keinen zweifelsfreien Beleg dafür, dass der Beschuldigte tatsächlich auf das Tier geschossen hatte. Verurteilt wurde er wegen eines anderen Gesetzesverstoßes: Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte bei ihm Munition und eine Waffe, deren Besitz ihm wegen eines anderen Vergehens untersagt worden war.

Osterholz: Die Beamten im Landkreis haben es zwar immer wieder mit Anzeigen zu tun, bei denen es um Schüsse auf Tiere geht. Trotzdem spricht Sarah Humbach von Einzelfällen. Nach den Zahlen der Polizeisprecherin sind zwischen 2017 und 2019 in Osterholz drei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz von den Beamten eingeleitet worden. Im Vergleich zu den Vorjahren kann ihr zufolge weder von einer Zu- noch Abnahme der Zahl der Anzeigen von Tierhaltern gesprochen werden.

Bei allen drei Fällen hatten Unbekannte auf Katzen geschossen, die so schwer verletzt wurden, dass sie in Tierkliniken behandelt werden mussten. Humbach sagt, dass die Taten nie aufgeklärt wurden und sie deshalb keine Angaben zu den möglichen Motiven der Schützen machen kann. Um sie überführen und die Verfahren letztlich zu Gerichtsverfahren machen zu können, sind die Beamten nach Ansicht der Sprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in vielen Fällen auf Hinweise von Zeugen angewiesen.

Nach ihren Worten liegt ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor, wenn jemand ein Tier grundlos tötet. Oder wenn einem Tier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Bei den Verfahren spielt laut Humbach nicht selten noch ein anderer Verstoß eine Rolle: der gegen das Waffengesetz. Und der wiegt in der Regel schwerer als der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Wer Waffen, aber keinen Waffenschein hat, muss vor Gericht mit einer Freiheitsstraße von bis zu zehn Jahren rechnen.

Wesermarsch: Lorena Lemke ist die Statistik der beiden vergangenen Jahre durchgegangen. Die Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst kommt für 2018 und 2019 auf jeweils einen Fall eines schweren Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in der Wesermarsch. Im ersten Fall schoss ein Spaziergänger mit einer Pfefferspraypistole auf einen frei laufenden Hund, im zweiten ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf eine Katze. Der Hund blieb unverletzt, die Katze musste vom Tierarzt behandelt werden.

In beiden Fällen konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eingeschaltet, um die Vorgänge zu prüfen. Ob es inzwischen zu einer Anklage gekommen ist oder die Verfahren etwa gegen Zahlung eines Bußgeldes eingestellt wurden, kann Lemke nicht sagen. Nach Angaben der Polizeisprecherin können Verstöße gegen das Tierschutzgesetz je nach Schwere des Falls entweder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Lemke kann noch nicht abschätzen, auf wie viele Fälle die Beamten in diesem Jahr kommen. Mindestens einen werden sie jedoch auch diesmal haben. Im März hatte ein Brieftaubenhalter aus Ovelgönne gemeldet, dass Unbekannte auf seine Tiere geschossen haben. Nach einem Freiflug ums Haus waren zwei Vögel verletzt zurückgekehrt und zwei weitere gar nicht mehr. Die Polizeibeamten haben gemacht, was sie in solchen Fällen oft machen: auf Hinweise von Anwohnern und Passanten setzen.