Bevor die Verhandlung am Amtsgericht Blumenthal beginnt, versammeln sich Tierrechtsaktivisten zu einer Mahnwache. (Peter Hübner)

Vor dem Amtsgericht in Blumenthal haben Tierschützer Plakate entrollt. „Kein Applaus für Tierquälerei“ steht auf einem. „Schluss mit dem Profit auf Kosten der Tiere“ auf einem weiteren. Die Aktivisten sind Mitglieder der Tierrechtsorganisation „Animals United“. Einer von ihnen, Peter Hübner, hat im Jahr 2017 Strafanzeige gegen den Direktor des „Circus Voyage“ erstattet. Er soll gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Nachdem der Angeklagte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte, der gegen ihn ergangen war, ist am Freitag in Blumenthal die Hauptverhandlung eröffnet worden.

Konkret lautet der Vorwurf: Der Zirkusdirektor soll die 3,80 Meter große Giraffe „Shakira“ und die Giraffe „Sabu“, die 3,90 Meter misst, stundenlang in einem Transportwagen gelassen haben. Für circa elf Stunden soll zusätzlich das Dach des Transportwagens heruntergefahren gewesen sein, sodass die Tiere nicht aufrecht stehen konnten. Das Wohlbefinden der Tiere, so die Einschätzung eines Tierarztes, sei dadurch erheblich beeinträchtigt gewesen.

Das Gastspiel des „Circus Voyage“ in Blumenthal hatte bereits im August vor zwei Jahren für viel Aufregung gesorgt. Tierrechtsaktivisten protestierten damals vor dem früheren Brenor-Gelände an der Ermlandstraße gegen die Haltung von Wildtieren. Sie hielten Mahnwachen ab, es wurden Zirkusplakate zerstört. Der Zirkusdirektor erstattete damals Strafanzeigen wegen Vandalismus.

Aktivisten verfolgen den Zirkuskonvoi

Nun hat der Transport der Tiere von Oldenburg nach Blumenthal ein Nachspiel. Peter Hübner und Sascha Tressel, beide Tierrechtsaktivisten, hatten den Konvoi des Zirkus in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August 2017 von Oldenburg nach Blumenthal verfolgt und dokumentiert. Die Männer machten Fotos und Videoaufnahmen. Hübner erstattete schließlich Strafanzeige. Gegen den Zirkusdirektor erging ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro, gegen den er Einspruch einlegte.

Zum Auftakt der Hauptverhandlung war der 51-jährige Angeklagte aus Hagen in Sachsen-Anhalt nicht gekommen. Die Richterin hatte ihn vorab von der Verpflichtung, persönlich zu erscheinen, für diesen Termin entbunden. Lediglich sein Anwalt nahm an der Verhandlung teil. Das wird beim nächsten Gerichtstermin am 5. September, bei dem weitere Zeugen und Sachverständige angehört werden sollen, anders sein. Der Zirkusdirektor muss dann persönlich vor Ort sein. Möglicherweise, so die Richterin, wird sogar noch ein dritter Termin anberaumt, in dem dann das Urteil gefällt wird.

Am Freitag wurden zunächst Peter Hübner und Sascha Tressel als Zeugen vernommen, außerdem ein Cousin des Angeklagten und die Lebensgefährtin des Cousins. Wann wurden die Tiere verladen? Wann wurde das Dach des Giraffentransporters heruntergefahren? Wann wurde es wieder hochgefahren und wie lange standen die Tiere in dem Transporter? Das versuchten die Richterin, der Staatsanwalt und der Verteidiger durch die Befragung der Zeugen herauszufinden. Zu einem abschließenden Ergebnis kamen sie am Freitag jedoch nicht.

Genaue Beobachtung durch Tierschützer

Die Tierrechtler sagten aus, sie seien ab 18.30 Uhr in Oldenburg gewesen, um den Tiertransport zu dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Tiere bereits in den Transportern befunden. Der Konvoi sei um 22.30 Uhr gestartet. Er fuhr nach Motzen, wo die Wagen und Anhänger mit der Fähre nach Farge übersetzten. Bis zu diesem Zeitpunkt, so die einstimmige Aussage der Tierschützer, die alles beobachteten, war das Dach des Giraffentransporters noch voll ausgefahren.

Um nicht entdeckt zu werden, setzten die „Animals United“-Mitglieder an einer anderen Fährstelle – in Berne/Blumenthal – über die Weser und fuhren dann nach Farge. In der Zwischenzeit war nach Angaben der Zeugen das Dach des Giraffentransporters abgesenkt worden. Ob es dann nach Verlassen der Fähre Versuche gab, das Dach wieder hochzufahren oder nicht – in diesem Punkt gab es widersprüchliche Zeugenaussagen. Der Cousin des Zirkusdirektors sagte aus, das Dach sei auf dem Platz an der Ermlandstraße kurz nach Eintreffen des Transporters wieder hochgefahren worden. Ob es ausreichend hochgefahren wurde, sodass die Giraffen aufrecht stehen konnten, bezweifeln die Tierschützer. Die Richterin will weitere Zeugen und Sachverständige hören, um sich ein Urteil bilden zu können. Unstrittig war, dass die Tiere nicht direkt nach der Ankunft gegen Mitternacht entladen wurden, sondern erst am nächsten Morgen. Die Verhandlung wird am 5. September um 11.30 Uhr fortgesetzt.