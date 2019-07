Jens und Karin Asendorf betreuen Kunden mit Gehschwierigkeiten ebenso wie Hobby- und Freizeitsportler. (Kristina Bumb)

Klassisches Handwerk und hochpräzise Computertechnik treffen bei Asendorf Orthopädie-Schuhtechnik zusammen. Sogar der ehemalige Spieler von Werder Bremen, Per Mertesacker, ließ sich in dem Vegesacker Fachbetrieb die Schuhe zurichten. In diesem Jahr besteht der Familienbetrieb 20 Jahre.

Der Name Asendorf und Schuhe – das gehört in Vegesack schon seit Jahrzehnten zusammen. Viele Ortsansässige können sich noch daran erinnern, dass Ludwig Asendorf an der Alten Hafenstraße eine Schuhmacher- und Sattlerwerkstatt betrieb. Rund fünf Jahrzehnte war der Schuhmachermeister tätig. Sein Sohn, Jens Asendorf, ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und leitet heute gemeinsam mit seiner Ehefrau Karin die Schuhorthopädie Asendorf in der Gerhard-Rohlfs-Straße 53. „Wir sind zuständig für orthopädische Hilfen vom Knie bis zum Fuß. Außerdem fertigen wir Maßschuhe an“, sagt Handwerksmeister Jens Asendorf.

Mit seinem Team betreut er dabei Kunden mit Gehschwierigkeiten ebenso wie Hobby- und Freizeitsportler. Das Verkaufssortiment des Ladens umfasst neben Gesundheitsartikeln auch Sportbedarf und Laufschuhe. In zwei Behandlungsräumen werden die Kunden in vertrauensvoller Atmosphäre betreut, die Füße mittels Scanner vermessen, Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Co individuell angepasst.

In weiteren Räumen stehen Laufbänder bereit, auf denen die Bewegungsabläufe von Patienten, Hobby- und Profisportlern vom Läufer bis zum Rennradfahrer mittels Highspeedkameras und 5 D-Messungen detailliert analysiert werden. Durch eine Glasfront können die Kunden die Fachleute außerdem beim Fertigen der Einlagen und Schuhe in der Werkstatt beobachten, die mit CAD-Computertechnik arbeitet.

Der Fachbetrieb des Ehepaars Asendorf blickt auf eine spannende Firmenhistorie zurück. Jens Asendorf lernte bei seinem Vater das Handwerk des Schuhmachers, bevor er als Geselle zu seinen Lehr- und Wanderjahren aufbrach und sein Können in verschiedenen Betrieben in Bremen sowie Niedersachsen perfektionierte. „Ich machte bald meinen Meister, aber es zeichnete sich schon damals ziemlich bald ab, dass man als Schuhmacher irgendwann kein Auskommen mehr haben würde. Ich suchte darum nach einer Ergänzung, die zu meinem Beruf passt und auch meinen persönlichen Interessen entsprach. Das war dann die Orthopädieschuhtechnik“, erzählt Jens Asendorf. Er machte also eine zweite Ausbildung und schrieb sich kurz nach der deutschen Wiedervereinigung an der Meisterschule in Dresden ein.

Mit dem zweiten Meisterbrief in der Tasche eröffnete er am 1. Juni 1999 in Vegesack ein eigenes Unternehmen. „Ich startete in der Bermpohlstraße als Ein-Mann-Betrieb“, blickt er zurück. Nach sechs Monaten konnte er schon den ersten Mitarbeiter einstellen und nach drei Jahren musste die Schuhorthopädie Asendorf in größere Räumlichkeiten umziehen, denn die Nachfrage nach den modernen Gesundheitsdienstleistungen stieg stetig. „Außerdem war und ist der Geschäftsstandort in der Vegesacker Fußgängerzone, dicht am Sedanplatz, einfach hervorragend“, sagt Jens Asendorf.

Seit 2002 befindet sich der Fachbetrieb also am aktuellen Domizil in der Gerhard-Rohlfs-Straße 53. Um diese Zeit trat außerdem Jens Asendorfs Ehefrau Karin in den Betrieb ein. Die studierte Betriebswirtin managt seitdem Buchhaltung, Personal und Verwaltung des Familienunternehmens mit seinem zehnköpfigen Team. Seit 2004 ist die Schuhorthopädie zudem ein Ausbildungsbetrieb, in dem Innungsobermeister Jens Asendorf bis heute sieben Nachwuchskräfte ausgebildet hat.

„Am neuen Standort haben wir außerdem schnell einen weiteren Schwerpunkt auf das Thema Sport gelegt“, erinnert sich Karin Asendorf. Ein Running-Shop mit Laufschuhen ergänzte das bereits vorhandene medizinisch orientierte Sortiment. Da damals der Siegeszug des Walkings begann, organisierten die selbst sportbegeisterten Asendorfs große Walking-Cups in Vegesack. „Das waren Veranstaltungen für Freizeitsportler, die alle zusammen auf einer festgelegten Strecke walkten“, erklären die Asendorfs. Am Anfang waren es rund 100 Teilnehmer, die den Rundkurs durch die Fußgängerzone und den Stadtgarten bewältigten. In den Folgejahren kamen bis zu 400 Teilnehmer. Nach vier Walking-Cups war allerdings Schluss, da die Auflagen für die wachsende Veranstaltung immer strenger wurden. „Das war für uns als Privatleute nicht mehr zu schaffen“, bedauern die beiden engagierten Vegesacker. Dem Sportbereich blieben sie aber weiterhin eng verbunden. „Wir waren der erste Betrieb in Bremen, der ein Laufanalyse-Labor mit Highspeedkameras hatte“, sagt Jens Asendorf. Bei der Analyse werden die Gelenke markiert und dann in Bewegung präzise abgefilmt, sodass die Fachleute zum Beispiel Dysbalancen im Bewegungsapparat erkennen können. Die Analysemöglichkeiten wurden jüngst noch durch eine 5 D-Bewegungsmessung ergänzt.

Die Schuhorthopädie Asendorf ist in Bremen und im weiten Umkreis der einzige Fachbetrieb, der diese Option anbietet. Die Messung erzeugt dabei ein dreidimensionales Bild des Bewegungsablaufes und misst zugleich die Belastung in den Gelenken. Sogar die Spieler des Fußballbundesligisten Werder Bremen wurden eine Weile durch den Fachbetrieb betreut. „Insbesondere haben wir viel mit Per Mertesacker zusammengearbeitet, der uns auch in seiner Biografie erwähnt hat. Das war natürlich eine tolle Sache“, freut sich das Ehepaar. Der Name Asendorf und Schuhe – das wird in Vegesack sicher noch weitere Jahrzehnte zusammengehören.