Ein Totenschädel und weitere Knochenteile sind bei den Bauarbeiten in der Kaffeestraße ans Licht gekommen. (Jan Geidner/Landesarchäologie Bremen)

Blumenthal. Ein ungewöhnlicher Fund ist bei Kanalsanierungsarbeiten an der Kaffeestraße in Blumenthal ans Licht gekommen. Beim Buddeln in der Erde neben der katholischen Kirche St. Marien sind Arbeiter auf menschliche Knochen gestoßen. Der Fund hat erst die Polizei und dann die Mitarbeiter der Bremer Landesarchäologie auf den Plan gerufen.

Ein Schädel, Oberarm-, Unterarm- und Wirbelknochen sowie Rippenfragmente wurden freigelegt und werden derzeit im Landesamt für Archäologie von Anthropologin Swantje Krause untersucht. Ist an der Kaffeestraße womöglich ein Mordopfer verscharrt worden? Die Polizei habe die Landesarchäologie hinzugezogen, um das zu klären, sagt Dieter Bischop. Der Archäologe ist beim Landesamt zuständig für wissenschaftliche Auswertungen. Die bisherigen Erkenntnisse von Untersuchungen und Recherchen deuten laut Bischop allerdings nicht darauf hin, dass bei dem Fund an der Kaffeestraße ein kürzliches Verbrechen im Spiel war.

Der Fundort außerhalb des Kirchengeländes hat Polizei und Landesarchäologie zunächst stutzig gemacht. In früheren Zeiten, so erläutert Bischop, seien Bestattungen um Kirchen herum erlaubt gewesen. So auch auf dem Gelände von St. Marien in Blumenthal. 1858 begann der Bau der Kirche, abgeschlossen wurden die Arbeiten 1913 mit dem Bau der Seitenschiffe. Der erste Friedhof entstand um die Kirche herum. Erst 1911 wurde die heutige Gräberstätte am Neuenkirchener Weg errichtet.

„Die gefunden Skelettreste lagen außerhalb der Kirchhofmauer, die das Gelände der St.-Marien-Kirche umgibt. Das war verdächtig“, sagt der Archäologe. Zwischenzeitliche Recherchen der Landesarchäologie hätten aber ergeben: „Die Mauer wurde erst später gebaut. Dabei wurden Gräber am Rand des früheren Bestattungsgebietes vom Kirchengelände ausgeschlossen“, so Bischop.

„Auch Aussehen und Verfärbung der Knochen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange in der Erde gelegen haben“, so der Archäologe. Das Team der Landesarchäologie hat noch weitere Anhaltspunkte gefunden, die dafür sprechen, dass es sich bei den Skelettteilen um Überreste ehemals auf dem Kirchfriedhof Bestatteter handelt: „Wir haben am Fundort Sargschatten erkannt und Holzreste gefunden, die auf eine Körperbestattung hindeuten“, erklärt Swantje Krause.

Die freiberufliche Anthropologin hat die Knochenteile erstmal gereinigt, um sie jetzt zu untersuchen. Ihre Arbeit gleich dabei einem Puzzle. Als sie gefunden wurden, lagen die Knochenreste verstreut in der Erde. „Die Gräber waren bereits durch frühere Kanalarbeiten gestört worden“, heißt es von Seiten der Landesarchäologie. „Das Material ist sehr stark beschädigt“, sagt Swantje Krause. Bei ihren Untersuchungen geht es jetzt unter anderem um die Frage: Handelt es sich um Skelettreste von einem oder von mehreren Menschen? Rückschlüsse darauf geben der Expertin die Anzahl der Knochen, aber auch die Bestimmung der Knochenseiten. Dafür sortiert sie die Knochen nach linker und rechter Körperseite und vergleicht sie. Die Knochen liefern der Anthropologin auch Informationen über Alter, Geschlecht und mögliche Krankheiten der bestatteten Menschen.

Bei den Knochenfunden aus Blumenthal deutet nach den Worten der Expertin „alles darauf hin, dass es sich um Skelettteile von Verstorbenen aus dem 19. Jahrhundert handelt.“ Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen in dieser Woche vorliegen. Sehr genau ließe sich das Alter der Knochen laut Archäologe Dieter Bischop durch die Radiokarbonmethode bestimmen. Dabei wird das Alter abgestorbener Organismen anhand eines festgelegten Zerfallsprozesses von radioaktiven C14-Atomen bestimmt. Diese Analyse ist allerdings kostspielig.

Was passiert mit den Knochen, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind? Werden sie wieder an der Kaffeestraße bestattet oder finden die Toten an anderer Stelle ihre letzte Ruhe? Vor einigen Jahren wurden bei Kanalarbeiten an der St.-Stephani-Kirche in der Innenstadt bis zu 600 Jahre alte Skelettreste gefunden, sie wurden später in der Kirche beigesetzt. „Wie wir mit den Knochenresten in Blumenthal verfahren, werden wir in Absprache mit der Kirchengemeinde St. Marien klären“, so Bischop.