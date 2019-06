Renate Freericks ist Professorin für pädagogische Freizeit- und Tourismuswissenschaft an der Hochschule Bremen. (Dennis Welge)

Frau Freericks, wie oft haben Sie die Maritime Meile in Vegesack besucht, um dort Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen?

Renate Freericks: In den vergangenen Jahren war ich schätzungsweise fünf- oder sechsmal auf der Maritimen Meile. Aber nicht immer mit Freunden, sondern auch mit Studierenden, die an Projekten zum Weserufer gearbeitet haben.

Und was haben Ihre Freunde und die Studierenden nach dem Besuch gesagt?

Dass die Meile ein wirklich spannender Ort ist. Spannend vor allem dann, wenn es um die Geschichte der Seefahrt und der Werften geht. Aufgefallen ist ihnen aber auch, dass für Ortsfremde nicht gleich ersichtlich ist, was wo angeboten wird.

Wie ist denn Ihr Eindruck von der Meile?

Ich sehe die Meile differenziert. Das bringt der Beruf mit sich. Ich liebe Spaziergänge am Wasser, aber auch Lernorte wie das Geschichtenhaus. Informelle Bildung und didaktische Konzepte für Besucher sind schließlich Schwerpunkte meiner Forschung.

Und wie finden Sie die Meile nun?

Ich denke, dass man die Meile noch erlebbarer machen könnte.

Maritime Meilen gibt es mehrere. Auf welchem Rankingplatz rangiert das Vegesacker Weserufer denn bei Ihnen aus touristischer Sicht?

Im Mittelfeld. Es gibt vieles, was wirklich gut gelungen ist. Aber es gibt auch noch Potenzial, die Meile weiter voranzubringen.

Und was finden Sie gelungen?

Die Aufenthaltsqualität ist sehr hoch. Mir gefällt vor allem der Mix aus maritimen Angeboten und dem Stadtgarten mit seinem vielen Grün. Das findet man nicht überall.

Und wo sehen Sie noch Potenzial?

Die Vegesacker Meile ist als Meile nicht gleich erkennbar. Und die Besucher werden nicht neugierig gemacht, was sie als Nächstes erwartet, wenn sie beispielsweise vom Utkiek, vom Schulschiff oder aus dem Geschichtenhaus kommen.

Was schlagen Sie vor?

Es könnte hilfreich sein, dass Gäste den Spuren einer historischen Person nachgehen, die sie quasi einmal über die Meile lotst – und ihnen dabei die Geschichte Vegesacks näherbringt. Das kann mittelst Hinweistafeln geschehen, aber auch in Form einer Handy-App.

Das klingt nach Pokémon Go für Touristen?

Das Prinzip ist in der Tat recht ähnlich. Es animiert, das nächste Etappenziel zu erreichen. Der einzige Unterschied ist, dass der Nutzer kein Computerspieler ist, der virtuelle Monster jagt, sondern ein Tourist, der etwas erfahren möchte.

Was müssen Besucher heute von einer Maritimen Meile erwartet können?

Dass Wissen vermittelt wird, nach Möglichkeit auf spannende Art. Dass es Plätze für Pausen gibt. Und dass es – neben Essen und Trinken – auch das eine oder andere Mitbringsel gibt. Sei es einen Anhänger oder ein Buddelschiff.

Das gibt es alles in Vegesack, aber nicht alles an der Meile. Was tun?

Die Ansätze der Vereine, die mehr Angebote am Vegesacker Weserufer schaffen wollen, sind sehr vielversprechend. Sie haben zum Beispiel erkannt, dass zu einem Hafen unbedingt auch Schiffsfahrten gehören. Die gibt es jetzt. Nun können sie das nächste Projekt angehen.

Und wie reagieren Besucher, wenn auch nur ein Angebot fehlt, das sie erwarten?

Touristen verzeihen nicht so schnell, sie strafen in der Regel sofort ab.

Das heißt?

Sie besuchen einen Ort, von dem sie enttäuscht worden sind, nur noch dann ein zweites Mal, wenn es an diesem Ort eine neue Attraktion gibt. Und diese Attraktion muss wirklich vielversprechend sein.

Und wie viele Attraktionen braucht es auf einer Strecke, die 1852 Meter lang ist wie die Vegesacker Meile?

Wie so oft: Es geht nicht um die Quantität, sondern vielmehr um die Qualität der Angebote. Besucher wollen nicht nur auf Hinweistafeln lesen, was sie vor sich haben. Sie wollen mit allen Sinnen erleben. Dass die Signalstation jetzt umgebaut und mit einem Bildschirm ausgestattet wurde, den Besucher bedienen können, war deshalb eine gute Entscheidung.

Und wie wichtig ist es, dass Angebote in regelmäßigen Abständen kommen?

Das ist sehr wichtig. Will man Besucher dazu bringen, eine Maritime Meile vom Anfang bis zum Ende zu gehen, darf es quasi keine Strecke geben, auf der lange Zeit nichts Neues kommt. Sehen Touristen das nächste Ziel nicht, oder wissen sie nicht, dass noch eins kommt, kehren sie um.

Die Touristikbranche spricht oft vom Erlebnisfaktor. Wie groß kann der sein, wenn auf einer Meile nur Platz für kleine Angebote ist?

Es muss nicht gleich mehrere Mitmach-Museen auf einer Meile geben, damit ein Besuch zum Erlebnis wird. Mit kleineren Angeboten, die Gäste animieren, etwas zu tun, lässt sich viel erreichen.

An welche Angebote denken Sie?

An einer Meile gibt es viele Möglichkeiten, den Besucher etwas machen zu lassen. Auch außerhalb eines Gebäudes. Es könnten Ferngläser aufgestellt werden, durch die er einen besseren Blick auf die Werften bekommt. Es könnten Infotafeln aufgestellt werden, die man wie eine Broschüre durchblättern kann. Und es könnte ein Zugang zur Weser geschaffen werden, damit Gäste im Sommer auch mal die Füße ins Wasser halten können.

Wie gehen Sie als Wissenschaftlerin vor, um ein Gebiet touristisch zu entwickeln?

Der erste Schritt ist immer eine Marktanalyse. Was gibt es? Was ist möglich? Was wird gewollt? Wer sind die Nutzer – und wer die Akteure, die gegebenenfalls in das Projekt eingebunden werden können? Das sind die Fragen, auf die wir Antworten brauchen, um Ideen für Konzepte zu entwickeln.

Und wenn es vorher keine Umfragen gab?

Dann gibt es im Grunde auch keine fundierte Planungsbasis, auf die man aufbauen könnte. Zumindest keine, die alle Interessen berücksichtigt. Alle müssen befragt werden. Ein Projekt gelingt nicht ohne Experten, aber auch nicht ohne die Meinung von potenziellen Besuchern und den Bewohnern des Stadtteils.

Die Vereine, die das Weserufer voranbringen wollen, planen Projekte, ohne Leute zu befragen. Ein Fehler?

In diesem Fall liegt die Sache anders. Die Vereine wissen aus Gesprächen mit Besuchern sicherlich ganz genau, was gewünscht wird und was auf der Meile fehlt. So gesehen, haben sie die Analyse in anderer Form längst gemacht.

Zur Person

Renate Freericks (57)

lehrt Freizeit- und Tourismuswissenschaft an der Bremer Hochschule. Sie hat in Bielefeld studiert und an mehreren Projekten für Besucher mitgewirkt – auch in Papenburg, wo sie geboren ist.