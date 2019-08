Wirt Heiko Grebesich wird das "Muddy" führen, bis er einen neuen Betreiber gefunden hat. (Sebi Berens)

Vegesack. Eigentlich hatte Heiko Grebesich mit der Traditionskneipe „Muddy“ am Vegesacker Bahnhofsplatz längst abgeschlossen. Anfang 2018 hatte der Vegesacker Wirt sie an Andreas Kiecol unterverpachtet. Nun wird Grebesich das „Muddy“ doch wieder übernehmen – zumindest vorübergehend, bis er einen neuen Betreiber gefunden hat. Andreas Kiecol hat Insolvenz angemeldet. Laut dem Justizportal des Bundes und der Länder wurde das Insolvenzverfahren am 1. August eröffnet. Er selbst sagt: „Wir konnten das Muddy nicht kostendeckend betreiben.“

Zum Festival Maritim an diesem Wochenende bleibt die Kneipe noch geschlossen. „Derzeit laufen die Gespräche mit dem Insolvenzverwalter. Den Schlüssel bekomme ich voraussichtlich in der kommenden Woche. So kurzfristig hätte ich das aber auch nicht hinbekommen. Ich muss mir jetzt erst einmal einen Überblick über das Inventar verschaffen“, erläutert Grebesich, der am Vegesacker Utkiek auch das „Fährhaus“ und an der Alten Hafenstraße die „Große Freiheit“ betreibt, den weiteren Ablauf.

Zunächst müsse er sich jetzt um Personal bemühen, sagt der Wirt, der das „Muddy“ bis Ende 2017 mehr als 20 Jahre betrieben hatte. „Ich übernehme gerne die Mitarbeiter, die dort zuletzt gearbeitet haben.“ Außerdem werde er versuchen, Angestellte von früher zu reaktivieren und vorübergehend Personal aus seinen anderen Lokalen einzusetzen. Obwohl Grebesich noch keinen genauen Termin für die Wiedereröffnung nennen kann, steht für ihn fest, dass die Gaststätte, in der regelmäßig Livebands spielen und DJs auflegen, nicht lange geschlossen bleiben soll. Die Konzerte, die für die kommenden Monate bereits organisiert worden sind, sollen seinen Worten nach ebenfalls wie geplant stattfinden. Auch um eine Internetseite für das „Muddy“ will er sich schnellstmöglich kümmern. Aktuell ist die Website abgeschaltet.

Alters- und Zeitgründe hatte Heiko Grebesich Ende 2017 als Begründung dafür angegeben, dass er sich als Wirt vom „Muddy“ trennte. „Das gilt eigentlich auch weiterhin. Ich kann mir das dauerhaft zeitlich nicht mehr leisten.“ Aus diesem Grund will er einen neuen Betreiber suchen, „der Zeit und Lust hat, das ,Muddy' zu übernehmen“. Wer Interesse hat, kann sich an die E-Mail-Adresse muddybremen@gmx.net wenden oder über das „Fährhaus“ Kontakt zu Heiko Grebesich aufnehmen, die Telefonnummer des Lokals lautet: 04 21 / 63 97 58 58.