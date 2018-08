Nach dem Angriff konnte die Polizei vier Männer festnehmen. (Monika Skolimowska/DPA)

Im Nordbremer Ortsteil Marßel haben am frühen Sonntag mehrere Täter auf zwei 27 und 45 Jahre alte Männer eingetreten und -geschlagen. Die Polizei Bremen nahm mehrere Verdächtige fest. Das berichtet die Polizei. Die beiden Männer seien um 4 Uhr aus einem Lokal am Helsingborger Platz gekommen und auf dem Nachhauseweg von mehreren Personen attackiert worden. Die Angreifer traten gegen den Kopf der am Boden liegenden Opfer und flüchteten. Zwei Rettungswagen brachten sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte einen Fahndungserfolg erzielen: Vier Verdächtige im Alter von 17, 19, 21 und 22 Jahren wurden ermittelt und vorläufig festgenommen. Der Jugendliche leistete bei seiner Festnahme laut Bericht Widerstand und trat einem Polizisten gegen den Kopf. Dieser wurde durch die Attacke leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21/362 38 88 entgegen. Im Polizeibericht heißt es abschließend: "Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden."