Berne. Wer sich in den vergangenen Tagen im Internet über den Stedinger Rassegeflügelzuchtverein informieren wollte, gelangte über Suchmaschinen unter anderem auf die Seite der Gemeinde Berne. Dort fand sich neben Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Rassegeflügelzüchter auch die vermeintliche Internetseite des Vereins. Doch wer darauf klickte, bekam keine Informationen über Hühner oder Tauben. Stattdessen öffnete sich die Seite eines vermeintlichen Onlineshops mit Bekleidung und Schuhen.

Auf der Seite wurden verschiedene Kleidungsstücke zu unschlagbaren Preisen angeboten. Dass es sich dabei um keinen seriösen Anbieter handeln konnte, war schnell offensichtlich. Nicht nur die Reduzierungen wiesen darauf hin, auch die ziemlich kruden Formulierungen. Außerdem fehlte das Impressum auf der Seite, das nach dem Telemediengesetz für nahezu jede Internetpräsenz verpflichtend ist. Eine Ausnahme bilden lediglich Angebote, die persönlichen oder familiären Zwecken dienen.

„Wir haben den Link sofort von unserer Internetseite genommen“, sagt Michael Heibült, stellvertretender Bürgermeister in Berne. Die Gemeinde bietet auf ihrer Internetseite ein Vereinsregister an. Die Informationen dafür stammen nach Heibülts Angaben von den Vereinen. Auch Änderungen müssten sie dem Rathaus mitteilen, damit die Informationen entsprechend angepasst werden können. „So lange uns keine Änderungen gemeldet werden, sind die Kontaktdaten online“, sagt Heibült. Die Gemeinde setze sich nun mit dem Verein in Verbindung, um die Hintergründe zu erfragen. Gleichzeitig betont der stellvertretende Bürgermeister: „Die Gemeinde kann keine Gewähr für Links geben, die auf der Internetseite zu finden sind.“

Die Internetseite des Stedinger Rassegeflügelzuchtvereins ist bereits seit gut einem Jahr nicht mehr aktiv. „Wir haben die Seite zwei, drei Jahre betrieben. Als die Person, die sich darum gekümmert hat, verzogen ist, haben wir das Projekt aufgegeben. Es hat sich niemand im Verein gefunden, der sich darum kümmern wollte“, sagt Sven Wiesner, Vorsitzender des Vereins.

Gekündigte Seiten werden reaktiviert

Nach Informationen der Präventionsstelle der Polizei Niedersachsen kommt es immer wieder vor, dass Kriminelle bereits gekündigte Webseiten reaktivieren. Die Internetadresse wird dann wie im aktuellen Fall genutzt.

Dass unter der ehemaligen Internetseite der Rassegeflügelzüchter plötzlich ein Fake-Shop zu finden ist, hat Wiesner nicht gewusst. „Bisher bin ich darauf nicht angesprochen worden. Mir selbst ist es nicht aufgefallen. Allerdings habe ich auch nicht geschaut, da ich mit so etwas nie gerechnet hätte“, sagt er. Nutzer, die in einem solchen Shop Ware bestellen, laufen Gefahr, betrogen zu werden. Sie zahlen für ihre Bestellung, ohne die Ware jemals geliefert zu bekommen.

„Zudem gelangen die Täter an die persönlichen Daten, die der Käufer durch eine Registrierung auf der Internetseite hinterlegt, wie Name, Wohnort und die Bankverbindung. Diese Daten können für zukünftige Straftaten missbraucht werden“, sagt Daniela Seeger, Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst-Oldenburg-Land-Wesermarsch.

Möglich sei auch, dass Nutzer auf der Seite zu einem Link gelangen, wodurch eine Schadsoftware auf dem Smartphone oder dem Computer installiert wird. „Erfahrungsgemäß haben es die Täter aber hauptsächlich auf das Geld abgesehen. Schadsoftware wird in der Regel per E-Mails verbreitet, in denen zum Anklicken eines Internetlinks aufgefordert wird“, berichtet die Polizeisprecherin.

Aktiv werden kann die Polizei nur, wenn Geschädigte Anzeige erstatten. Weil die Seiten in der Regel mit fiktiven oder fremden Personalien von Unbeteiligten betrieben werden, laufen die Ermittlungen über den Zahlungsempfänger. „Jedoch handelt es sich meistens um ausländische Konten, wodurch dahingehende Ermittlungen nur durch langwierige Rechtshilfeersuchen möglich sind, wenn der betroffene Staat überhaupt eine Zusammenarbeit anbietet“, sagt Seeger.

Insgesamt stellen sich die Ermittlungen in solchen Fällen schwierig dar. „Die meisten Fake-Shop-Betreiber agieren gezielt aus dem Ausland, um ihre Identität zu verschleiern und die Hürden der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit ausnutzen. Das erlangte Geld wird sofort weitergeleitet und zum Beispiel in Bitcoin-Börsen verschleiert, wodurch eine Rückverfolgung in den meisten Fällen unmöglich wird“, sagt Seeger.

Kurz nachdem die Gemeinde Berne den Link zu der ehemaligen Internetseite der Züchter von ihrer Internetpräsenz genommen hatte, war auch der Fake-Shop nicht mehr aktiv. Sven Wiesner will auch in Zukunft keine Internetseite mehr für den Verein betreiben und sich stattdessen gemeinsam mit anderen Rassegeflügelzüchtern auf der Seite des Kreisverbandes Oldenburg-Nord präsentieren.

Weitere Informationen

Auf der Internetseite www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/fakeshops.html finden Nutzer eine Liste von Fake-Shops, die der Polizei bekannt sind. Außerdem wird auf der Seite unter anderem die Frage beantwortet, was Nutzer tun können, wenn sie womöglich auf einen Fake-Shop gestoßen sind.