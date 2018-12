Der Täter floh in Richtung Theodor-Neutig-Straße. (Patrick Seeger/dpa)

Der unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 19.20 Uhr die Tankstelle an der Borchshöher Straße überfallen. Das teilte die Polizei Bremen mit. Der Täter forderte eine 45-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Als die Frau nicht sofort reagierte, packte er eine 19-jährige Kassiererin am Arm und schubste sie in Richtung Kasse. Nachdem sie ihm die Kasse öffnete, holte er das Bargeld heraus. Anschließend flüchtete er in Richtung Theodor-Neutig-Straße.

Der Räuber soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er war dunkel gekleidet und trug einen Parka, die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemcht hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst melden unter (0421) 362 38 88. (skr)